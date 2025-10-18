دستیار جدید مرضیه جعفری در تیم ملی معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، پروانه کران خسروی سرمربی تیم فوتبال فرا ایساتیس فارس به عنوان مربی تیم ملی فوتبال زنان بزرگسالان ایران انتخاب شد تا در کنار مرضیه جعفری سرمربی تیم ملی فعالیت کند.

کران خسروی پیش از این سابقه هدایت تیم ملی فوتبال نونهالان دختران ایران را در کارنامه دارد و حالا قرار است در مسابقات پیش‌روی تیم ملی جعفری را همراهی کند.

در همین رابطه فریده شجاعی نایب‌رئیس بانوان فدراسیون فوتبال در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ضمن تأیید این خبر گفت: مسئولان فدراسیون فوتبال با توجه به شرایط ویژه تیم ملی زنان با درخواست مرضیه جعفری برای اضافه‌شدن پروانه کران خسروی به جمع اعضای کادر فنی تیم ملی زنان موافقت کردند و او در حال حاضر در تمرینات تیم ملی حضور دارد.

شجاعی درباره حضور هم‌زمان کران خسروی در تیم باشگاهی خود نیز اظهار داشت: کران خسروی از هدایت تیم فرا ایساتیس فارس استعفا داده و قرار است به‌طور تمام‌وقت در کنار تیم ملی فعالیت کند.

گفتنی است تیم ملی فوتبال زنان ایران قرار است در فیفادی ماه اکتبر در یک تورنمنت دوستانه به میزبانی شهر شیلونگ هند شرکت کند. در این رقابت‌ها تیم‌های ملی زنان ایران، هند و نپال حضور خواهند داشت.