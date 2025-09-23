  1. استانها
۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۲۷

آلودگی هوای خوزستان در وضعیت قرمز و نارنجی

اهواز - شاخص آلودگی هوا در هفت شهر خوزستان صبح امروز سه‌شنبه (اول مهرماه) به شرایط ناسالم رسید و زندگی روزمره مردم را مختل کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بنا بر اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، در ساعت ۹ صبح شاخص آلودگی هوای شادگان با عدد ۱۵۱ AQI در وضعیت قرمز قرار گرفت؛ وضعیتی که ناسالم بودن هوا برای تمامی گروه‌های سنی را نشان می‌دهد.

همچنین شاخص کیفی هوا در شهرهای ماهشهر ۱۴۶، دزفول ۱۴۱، شوش ۱۳۷، اندیمشک ۱۳۲، شوشتر ۱۱۰ و اهواز ۱۰۲ ثبت شد که همگی در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارند.

کارشناسان علت اصلی این شرایط بحرانی را تداوم آتش‌سوزی در بخش عراقی تالاب هورالعظیم عنوان کرده‌اند؛ پدیده‌ای که همچنان کنترل نشده و دود ناشی از آن به شهرهای خوزستان سرایت کرده است.

در همین راستا، فعالیت ادارات و مدارس در شش شهر استان صبح امروز با دو ساعت تأخیر آغاز شد.

