  1. استانها
  2. بوشهر
۲۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۵۰

امام جمعه گناوه: فرهنگ قرآنی در جامعه گسترش یابد

امام جمعه گناوه: فرهنگ قرآنی در جامعه گسترش یابد

گناوه – امام جمعه و رئیس شورای توسعه و گسترش قرآنی شهرستان گناوه گفت: آنچه می‌تواند جامعه را از آسیب‌ها و انحرافات نجات دهد، معنویت و انس با قرآن کریم است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی صبح یکشنبه در دیدار دبیر شورای توسعه قرآنی شهرستان گناوه با تأکید بر اینکه آنچه می‌تواند جامعه را نجات دهد، معنویت و قرآن است اظهار کرد: باید قرآن کریم و آموزه‌های نورانی آن در زندگی مردم جاری و ساری شود و از ظرفیت محافل و مجالس خانگی برای گسترش فرهنگ قرآنی بهره گرفت.

امام جمعه و رئیس شورای توسعه و گسترش قرآنی شهرستان گناوه افزود: قرآن، سدی محکم در برابر آسیب‌های اجتماعی است و تلاوت آن موجب نورانیت قلب‌ها می‌شود؛ همان‌گونه که پیامبر اکرم (ص) فرمودند: «نَوِّرُوا بُیُوتَکُمْ بِتِلاَوَةِ اَلْقُرْآنِ» خانه‌های خود را با تلاوت قرآن نورانی کنید.

امام جمعه گناوه با اشاره به تأثیر عمیق آشنایی مردم با نور الهی قرآن بیان کرد: آشنایی با قرآن موجب رشد، تربیت و تعالی انسان است و در مسیر اصلاح جامعه نقش بنیادین دارد.

وی همچنین استفاده از آیات مرتبط با خانواده و حجاب را در کاهش آسیب‌های اجتماعی مؤثر دانست و تأکید کرد: تابش نور قرآن در سراسر وجود انسان، مایه رشد و کمال بشری است و جامعه‌ی قرآنی، جامعه‌ای سالم، پویا و مقاوم در برابر تهدیدات فرهنگی و اخلاقی خواهد بود.

در ادامه این دیدار، حجت‌الاسلام علی محمدی رئیس اداره تبلیغات اسلامی و دبیر شورای توسعه و گسترش قرآنی شهرستان گناوه، گزارشی از فعالیت‌ها و اقدامات انجام‌شده در حوزه توسعه فرهنگ قرآنی شهرستان ارائه کرد و به تشریح برنامه‌هایی از جمله برگزاری کرسی‌های تلاوت و تفسیر قرآن، کارگاه‌های تدبر در قرآن و فعالیت‌های آموزشی و ترویجی پرداخت.

در پایان، راهکارهای گسترش بیش از پیش فعالیت‌های قرآنی در سطح شهرستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

گفتنی است شهرستان گناوه در طرح ملی «زندگی با آیه‌ها» در سطح استان بوشهر حائز رتبه نخست شد.

کد خبر 6626918

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها