به گزارش خبرنگار مهر، کارگاههای «تدبر در قرآن» با حضور اساتید برجسته حوزه علمیه در شهرستانهای خرمآباد، الیگودرز، بروجرد، سلسله، دلفان و کوهدشت برگزار میشود.
علاقهمندان میتوانند با مراجعه به سامانههای ثبتنام معرفی شده در هر شهر از سوی کانال اطلاع رسانی اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان حضور خود را قطعی کنند.
کارگاههای خرمآباد و الیگودرز
کارگاه نیمروزه تدبر در قرآن در خرمآباد با حضور استاد حجتالاسلام محمد جواد ابراهیمی در روز پنجشنبه ۸ آبان ماه از ساعت ۸ صبح برگزار میشود.
برگزاری کارگاه در بروجرد
کارگاه بروجرد با تدریس حجتالاسلام ابراهیم رضا زاده روز چهارشنبه ۷ آبان ماه از ساعت ۱۴ برگزار خواهد شد.
سلسله و دلفان میزبان تدبر در قرآن
در شهرستان سلسله، کارگاه روز پنجشنبه ۱۵ آبان ماه از ساعت ۸ صبح برگزار میشود و ثبتنام از طریق مؤسسه شمیم قرآن صورت میگیرد.
کارگاه شهرستان دلفان نیز در همان روز از ساعت ۱۴ برگزار میشود و علاقهمندان میتوانند از طریق مؤسسه مکتب امام سجاد ثبتنام کنند.
کوهدشت؛ پایان برنامهها
شهرستان کوهدشت کارگاه پایانی را در روز جمعه ۱۶ آبان ماه از ساعت ۸ صبح برگزار خواهد کرد.
بنابراین گزارش، تمامی کارگاهها در ادارات تبلیغات اسلامی هر شهرستان برگزار خواهد شد.
