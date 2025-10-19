پیام تسلیت آیت الله آملی لاریجانی در پی درگذشت سردار افشار

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پیامی، درگذشت سردار علیرضا افشار را تسلیت گفت.
متن پیام آیت الله آملی لاریجانی به این شرح است:
بسماللّهالرّحمنالرّحیم
انالله و انا الیه راجعون
درگذشت مرحوم آقای علیرضا افشار (رضواناللهعلیه) را که از سرداران سپاه پاسداران در دفاع مقدس و از مدیران ارشد جهاد سازندگی بودند، به خانواده آن مرحوم، دوستداران و همکاران ایشان تسلیت عرض میکنم.
از خداوند متعال برای ایشان غفران الهی و علو درجات و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسألت مینمایم.
صادق آملی لاریجانی
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام
