به گزارش خبرنگار مهر، سحر امامی مجری صدا و سیما در سومین جلسه یوم الله ۱۳ آبان در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اظهار کرد: می‌خواهید صدای محکم در مقابله با استکبار را به جهان مقابله کنید، جنگ ۱۲ روزه‌ای را پشت سر گذاشتیم به شهدای دانش آموز را از دست دادیم و نشان می‌دهد که راه شهدایی که سرفصل مهم سیزدهم آبان و موضوع مبارزه با استکبار جهانی را به وجود آوردند همچنان زنده است.

وی افزود: در دنیایی زیست می‌کنیم که پیچیدگی‌هایی دارد و ابزارهایی نیاز داریم تا بتوانیم در مقابل ظلم و استکبار بایستیم، باید بتوانیم صدای خود را از طریق رسانه‌ها به جهان مخابره کنیم.

این مجری صدا و سیما گفت: امروز دانش آموزانی داریم که متحد و استوار مقابل استکبار ایستاده‌اند، یکی بچه اصلی این اتحاد و انسجام نوجوانان و دانش آموزان هستند، این‌ها مجموعه‌ای از استعدادهای برتر هستند. اما نکته مهم این است که آنها حس وطن پرستی دارند و وجودی سراسر از مبارزه با ظلم و ستم دارند، مصداق بارز این را در جنگ ۱۲ روزه شاهد بودیم.

امامی یادآور شد: نباید فراموش کنیم که دانش آموزان ما امروز نیازهایی دارند و دشمن برای آنها برنامه‌ریزی می‌کند، دانش آموزان ما امروز می‌دانند که باید از آرمان‌ها و آرزوهای آرمین موسوی کلاس اولی و آرمین اشراقی که دانش آموزان شهیدان کشور هستند حفاظت کنند و ما باید بیش از گذشته به نیازهای دانش‌آموزان توجه کنیم، البته دانش آموزان از آرمان‌های قوی خود و نام وطن حفاظت و حراست می‌کنند و در خط مقدم مبارزه با استکبار جهانی ایستادند.