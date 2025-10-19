ترامپ در شرم الشیخ همه کشورهای مسلمان و غیر مسلمان را تمسخر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مرضیه هاشمی خبرنگار برونمرزی سازمان صدا و سیما و فعال بین الملل در سومین نشست هماهنگی یوم الله ۱۳ آبان اظهار کرد: من به یاد سخنرانی امام در سال ۴۳ افتادم، امام خمینی آن زمان گفته بود که آمریکا و انگلیس با هم فرقی ندارند به همه آنها روی جوانان ما کار کردهاند. اگر بیشتر دقت میکردیم آنها انقدر موفق نمیشدند.
وی ادامه داد: فکر میکنم ۱۳ آبان همان خط امام در سال ۴۳ است و آنها صد در صد دشمن ما و دشمن مسلمانان هستند و دیدیم که در شرم الشیخ چطور رئیس جمهور آمریکا همه کشورهای مسلمان و غیر مسلمان را به تمسخر گرفت، این واقعیت چهره اصلی غرب است و ما باید این واقعیتها را بیشتر برای بچهها باز کنیم.
هاشمی گفت: نه فقط روز ۱۳ آبان که ما باید کاملاً کودکانی بزرگ کنیم که دیدگاه مبارزه داشته باشند و بدانند که در چه موقعیتی قرار دارند و در این صورت دشمن موفق نخواهد شد. ما باید روی جوانان خودمان متمرکز باشیم و باید هسته مقاومت در جمهوری اسلامی ایران تقویت شود.
این خبرنگار ادامه داد: دیدیم که در این دو سال نسل کشی در غزه چقدر در دنیا آگاهی به وجود آمد و تظاهرات انجام دادند اما دیدیم که در ایران کمتر راهپیمایی صورت گرفت. این نشان میدهد که دشمن موفق شده بود. ما باید از پیروزی بعد از جنگ ۱۲ روزه و روز ۱۳ آبان استفاده کنیم تا جوانان را آگاه کنیم و دشمن مجبور به عقب نشینی شود.
هاشمی تصریح کرد: باید بیشتر بر روی جوانان کار شود، چرا که آنها باید افتخار کنند که ایرانی هستند.
حجت الاسلام رستمی در واکنش به صحبتهای مرضیه هاشمی که عنوان کرد در داخل ایران راهپیماییهای کمتری از سوی دانشجویان برای نسل کشی در غزه اتفاق افتاده است، گفت: ما در کشوری با دولتی حضور داریم که بزرگترین حامی ملت فلسطین و پیش قدم در جهان است. بچههای ما و دانش آموزان ما میبینند که تمام امکانات طبق خواست ملت در خدمت دفاع از آرمانهای ملت مظلوم فلسطین است. این طبیعی است که کنشگری در کشور ما متفاوت میشود نسبت به کشورهای دیگر.
مرضیه هاشمی در ادامه گفت: من به صورت کلی مطرح کردم، نقش ایران مشخص است و هیچ جا مانند ایران نیست، فکر میکنم باید بیشتر - در حوزه جوانان- فعالیت کنید.
