آغاز فعالیت کانون موسیقی نواحی با برگزاری یک مراسم ویژه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه موسیقی، مراسم آغاز بهکار کانون موسیقی نواحی خانه موسیقی ایران روز چهارشنبه ۳۰ مهر ساعت ۱۷:۳۰ در سالن شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار میشود.
این مراسم با حضور هنرمندان و علاقهمندان موسیقی همراه است و علاوه بر اجرای گروههای موسیقی نواحی کشور، از بانو گوهر (صبحنسا دهقان) و نیز یک ناشر در حوزه موسیقی نواحی قدردانی به عمل میآید.
کانون موسیقی نواحی با هدف پاسداشت، ترویج و حمایت از میراث غنی موسیقی اقوام ایرانی آغاز به کار میکند و تلاش دارد بستری برای معرفی، پژوهش و حمایت از هنرمندان این حوزه فراهم آورد.
این برنامه در سالن شهناز خانه هنرمندان ایران به نشانی خیابان طالقانی، خیابان موسوی شمالی، بوستان هنرمندان برگزار میشود.
نظر شما