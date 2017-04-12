خبرگزاری مهر - گروه هنر-علیرضا سعیدی: خانه موسیقی ایران سال ۹۶ یکی از مهم ترین و سخت ترین سال های کاری خود را طی خواهد کرد، چرا که از یک طرف سال تمام انتخاباتی خود را پشت سر گذاشته و این بار ملزم به اجرایی کردن سیاست ها و فعالیت هایی است که در طول سال ۹۵ برای آن فکر و برنامه ریزی و ایده داشته و از سوی دیگر تا چند ماه دیگر با دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری رو به روست، موضوعی که چه بخواهیم و چه نخواهیم فضای فعالیت های فرهنگی هنری کشور را به شدت تحت تاثیر خود قرار می دهد و موسیقی نیز از این قاعده مستثنی نیست. البته همه صنوف در طول این چند ساله بنا به دلایل مختلفی که محل بحث آن در این گفتگو وجود ندارد گاه و بیگاه از کاندیداهای مختلف حمایت کرده اند، اما آنچه در این میان مهم است توجه همه اعضای صنوف به پرهیز از سیاسی کاری و مقابله با هر گونه استفاده ابزاری و تبلیغاتی از آنهاست که همه می دانند کلیت فضای هنر و هنرمند را زیر سوال می برد.

البته که بیان دغدغه و ایجاد گفتمانی دارای منطق از سوی هنرمند که می تواند در جهت تعالی فرهنگی و رفع آسیب های اجتماعی ولو در شرایط انتخاباتی باشد می تواند دارای ارزش و جایگاهی ارزشمند باشد اما در این فضا نهادهای مدنی و غیر دولتی باید نهایت دقت خود را داشته باشند که در این کارزار و آزمون تماما سیاسی رفتاری فرهنگی و حرفه‌ای داشته باشند؛ موضوعی که حمیدرضا نوربخش مدیرعامل خانه موسیقی در بخش دوم گفتگوی خود به بیان نقطه نظرات خود و البته اعلام مواضع خانه موسیقی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری به آن اشاره کرد.

چرایی برگزار نشدن مستمر فستیوال موسیقی تهران ، مواضع خانه موسیقی در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶، تصمیمات جدید وزیر امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور درباره رفع مشکل مالیات حوزه فرهنگ، مرتفع کردن روند بیمه اهالی فرهنگ و هنر توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با صفر کردن بدهی این نهاد به سازمان تامین اجتماعی از شروع سال ۹۶ و استقبال طرح حضور تشکلی به نام خبرنگاران، روزنامه نگاران و نویسندگان موسیقی در مجموعه خانه موسیقی از جمله مواردی بود که حمیدرضا نوربخش مدیرعامل خانه موسیقی در این بخش از گفتگوی خود با خبرنگار مهر به آنها اشاره کرد.

برگزاری یک فستیوال جامع در کنار جشنواره موسیقی فجر

مدیرعامل خانه موسیقی با اشاره به فستیوال موسیقی تهران که سال گذشته برگزار نشد، توضیح داد: فستیوال موسیقی تهران از جمله برنامه هایی است که ما بعد از برگزاری دوره اول آن به دنبال استمرار آن بوده و هستیم زیرا بر این باوریم برگزاری یک فستیوال موسیقایی توسط بخش خصوصی یک ضرورت است و باید به آن توجه کرد. ما امیدواریم بتوانیم با فراهم کردن امکانات و پیدا کردن اسپانسر مناسب شرایط را برای برگزاری دوباره فستیوال موسیقی تهران آماده کنیم. بنده قویا دنبال برگزاری این رویداد موسیقایی که می تواند به عنوان یک رویداد جدی موسیقی در بخش خصوصی مطرح شود، هستم چراکه معتقدم برگزاری یک فستیوال جامع در کنار رویدادی مانند جشنواره موسیقی فجر موضوعی ضروری است.

خانه موسیقی هیچوقت بنا نداشته به نفع هیچ جریان سیاسی وارد کار شود اگر هم در مقاطعی چنین فضایی ایجاد شده فقط و فقط در عرصه منافع ملی بوده است نوربخش در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر مواضع خانه موسیقی در جریان برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری تصریح کرد: خانه موسیقی هیچوقت بنا نداشته به نفع هیچ جریان سیاسی وارد کار شود اگر هم در مقاطعی چنین فضایی ایجاد شده فقط و فقط در عرصه منافع ملی بوده که ضرورت حمایت از کاندیدای خاصی را مورد توجه قرار داده است. به هر صورت ما فعلا بنا نداریم در جریان دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به طور مستقیم و رسمی از کاندیدای خاصی حمایت کنیم.

پاسخ صنفی به عملکرد دولت یازدهم در عرصه فرهنگ و هنر

این هنرمند که ۲ سال پیاپی به عنوان مدیر جشنواره های سی و یکم و سی و دوم موسیقی فجر به فعالیت مشغول بوده است در پاسخ به این پرسش که عملکرد دولت یازدهم در حوزه فرهنگ و هنر به ویژه موسیقی را چگونه ارزیابی می کند؟ عنوان کرد: ما در این مدت شاهد اتفاقات خوبی در عرصه های مختلف بودیم، اما اتفاقات خوب دیگری هم باید می افتاد که نیفتاد. در عین حال که بخشی از شعارهای دولت یازدهم محقق شده، برخی از شعارها نیز محقق نشده که بخشی از این موارد محقق نشده ممکن است به تنگناهای مالی و مشکلات اقتصادی، بحران ها و تحریم ها بازگردد.

وی اضافه کرد: اما در این مدت همه چیز به شکل کندی پیش رفت در حالی که می توانست شتاب بیشتری داشته باشد. البته که همان طور که گفتم همه می دانیم فشارها و تنگناها در این دولت نسبت به دولت قبلی بسیار بیشتر بوده است و این شرایط در موسیقی واقعا نمود پر رنگ تری داشت که لغو پیاپی کنسرت ها در شهرهای مختلف کشورمان یکی از این موارد است. ولی واقعا در مواردی می شد نسبت به شعارهایی که داده شده شتاب بیشتری داشت به عنوان نمونه همین بحث واگذاری امور به اصناف هنری یکی از مواردی بود که می توانست در سال اول کار دولت یازدهم محقق شود اما الان فقط بخش هایی از آن در ماه های پایانی دولت محقق شده است. در حوزه جشنواره ها هم ماجرا چنین است یعنی وقتی دولت معتقد به واگذاری است پس جشنواره های هنری نیز باید توسط بخش خصوصی و صنوف اداره شود؛ موضوعی می توانست زودتر از اینها اتفاق بیفتد.

نوربخش با اشاره به اینکه دولت یازدهم تلاش خود را انجام داد و اگر بخواهیم این تلاش ها را نادیده بگیریم بی انصافی است، بیان کرد: به عنوان نمونه دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در یکی دو سال اول مشکلات بسیار جدی داشت ولی از زمان استقرار آقای طالبی به آرامش نسبی و ساز و کار منسجمی رسید و ای کاش از ابتدا فردی مانند آقای طالبی در آنجا مشغول به کار می شد زیرا برخی از مشکلاتی که ما در حوزه موسیقی شاهد آن بودیم معلول نوع مدیریت آنجا بوده است. ما شاهد خیلی از اشتباهات بودیم که موجب اتفاقات سوال برانگیز و چالش برانگیزی شد که واقعا کار را عقب انداخت اما در مجموع اراده ای وجود داشته که امور اهل موسیقی در این دوره تسهیل شود.

مشکل بیمه و مالیات هنرمندان در سال جاری حل می شود

این خواننده موسیقی ایرانی در ادامه صحبت های خود به جلسه مدیران تعدادی از اصناف هنری با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و وعده خبر خوشی که قرار بود در ایام برگزاری جشنواره های موسیقی، تئاتر و سینما به اهالی فرهنگ و هنر اعلام شود اشاره کرد و گفت: عمده مباحثی که در آن جلسه با آقای وزیر مطرح شد پیرامون مالیات و بیمه بود که در هر دو این مباحث قول های بسیار خوبی از سوی آقای صالحی امیری به ما داده شد. مثلا در بخش مالیات ما پیشرفت هایی خوبی در تمامی فعالیت های موسیقایی داشتیم. حتی ما جلساتی را هم با آقای طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی و هم با مدیران سازمان امور مالیاتی برگزار کردیم که آقای طیب نیا در این جلسه قول دادند مشکل مالیات در حوزه فرهنگ را حل کند. بر همین اساس کارگروهی تشکیل شده که این کارگروه تمام زوایا و ساز و کارها را آماده و در نهایت به تصویب خواهد رساند.

وی ادامه داد: به نظر می آید این درک در بخش دولتی وجود داشت که عدد و رقم گردش مالی حوزه فرهنگ و هنر آن قدر نیست که مالیات قابل اعتنایی برای آن در نظر گرفت. این نگاه خوشبختانه در وزیر اقتصاد و مدیران سازمان امور مالیاتی وجود دارد که امیدوارم به زودی مصوبات مواردی که اشاره کردم اعلام شود. در مورد بیمه هم باید این نوید را به عزیزان هنرمند بدهم که مشکلات بیمه ای نیز در حال مرتفع شدن است. بر همین اساس طبق قرار با آقای صالحی امیری وزیر ارشاد بنا بر این گذاشته شد که تمامی معوقات بدهی به سازمان تامین اجتماعی به صفر برسد یا اینکه در بخش «تبادلات بودجه های دولتی» این رقم به صفر برسد. با این اتفاق لاین بیمه به طور کلی باز می شود و دوباره جریان معمول بیمه به صورت فراگیر اتفاق می افتد. به هر ترتیب در بخش بیمه یک بدهی از سمت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تامین اجتماعی وجود دارد که سازمان تامین اجتماعی نیز به تبع این مشکل، بیمه را یا در دوره هایی به طور کامل قطع و یا در دوره هایی به شدت محدود کرده است و امیدوارم با صفر کردن این رقم بدهی از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ما از ابتدای سال شاهد روال عادی بیمه هنرمندان نیز باشیم.

خانه موسیقی چرا انجمن یا کانون منتقدان و نویسندگان موسیقی ندارد؟

نوربخش در بخش دیگری از صحبت های خود در پاسخ به اینکه چرا خانه موسیقی در ردیف کانون های ۱۰ گانه خود کانون یا تشکلی با عنوان «منتقدان و نویسندگان موسیقی» حتی در زیرمجموعه کانون پژوهشگران ندارد؟ توضیح داد: قبلا این تشکل در خانه موسیقی وجود داشت و فکر می کنم ما یک زیر شاخه ای با این عنوان که خبرنگاران و روزنامه نگاران هم مشمول آن باشند در کانون پژوهشگران داریم. البته درباره تغییر نام عنوان کانون پژوهشگران خانه موسیقی باید هیات مدیره کانون این تصمیم را بگیرد و من نباید این را بگویم که چه بشود و چه نشود. کانون پژوهشگران باید این موضوعی را که شما به آن اشاره کردید به عنوان یک طرح به هیات مدیره ارسال کند تا هیات مدیره درباره آن تصمیم گیری کند. پس الان نمی توانم قول بدهم که این کار را انجام می دهم چون واقعا در حوزه کاری من قرار ندارد بلکه چیزی است که باید در حوزه پژوهشگران تعریف شود و بعد از تدوین آیین نامه و اساسنامه به هیات مدیره برای تصویب ارائه شود.

وی ادامه داد: بنده به عنوان مدیر عامل و عضو هیات مدیره این آمادگی را دارم که چنین طرحی از سوی کانون پژوهشگران و دوستان خبرنگاران و منتقد به ما ارائه شود. نگاه ما فراگیر است و معتقدیم هر کسی در هر شاخه ای که به موسیقی مربوط می شود می تواند و باید تحت پوشش نهاد خانه موسیقی قرار بگیرد. ما نمی توانیم بگوییم خبرنگاری که در حوزه موسیقی مشغول قلم زدن است جایی در خانه موسیقی ندارد. این عزیزان باید خانه موسیقی را محل و پناهگاهی برای خود بدانند که از خدمات بیمه ای و صنفی خانه موسیقی استفاده کند.

تشکیل کانون موسیقی نواحی منتفی شد

مدیرعامل خانه موسیقی در بخش دیگری از صحبت های خود به پیشنهاد تشکیل کانونی به نام «کانون موسیقی نواحی» در خانه موسیقی توسط محسن شریفیان آهنگساز و نوازنده جنوبی کشورمان اشاره کرد و گفت: من به محسن شریفیان عزیز هم گفتم که تقسیم بندی کانون های مختلف خانه موسیقی به گونه ای است که نمی توان به این مجموعه عنوانی به نام «کانون موسیقی نواحی» اضافه کرد زیرا ما در حال حاضر کانون هایی به نام «کانون موسیقی سنتی» و «کانون موسیقی کلاسیک» نداریم که بگوییم جای کانون موسیقی نواحی در این جمع خالی است ضمن اینکه کانون های ما بر اساس تخصص موسیقایی تعریف شده است. به عنوان نمونه ما کانونی به نام «کانون نوازندگان سنتی» داریم که تعریف آن بر اساس نوازندگی سازهای ایرانی است که از تار و سه تار تا ساز «للوا» مازندران را شامل می شود. اگر هم ساز غربی مدنظر باشد از نوازنده گیتار و کیبورد تا نوازنده ویولن و ویولن سل در چارچوب «کانون نوازندگان کلاسیک» قرار می گیرند. در حوزه آهنگسازی هم ماجرا به همین شکل است به این معنی که آهنگساز موسیقی شمال خراسان تا آهنگساز آثار کلاسیک و معاصر در حوزه «کانون آهنگسازان» قرار می گیرد.

وی ادامه داد: تقسیم بندی ها ما به این شکلی است که عرض کردم و نمی توانیم عنوان «کانون موسیقی نواحی» را به کانون های ۱۰ گانه خانه موسیقی اضافه کنیم. من بر این باورم چنین خلاءیی برای موسیقی نواحی در خانه موسیقی احساس نمی شود که بخواهیم براساس آن به فکر راه اندازی «کانون موسیقی نواحی» باشیم. جالب است بدانید که بسیاری از هنرمندان فعال حوزه موسیقی نواحی ایران عضو خانه هستند و از طرف ما بیمه می شوند.

ارتقای مادی طرح تکریم هنرمندان موسیقی نواحی در دستور کار است

نوربخش درباره اقدامات خانه موسیقی برای رسیدگی به وضعیت نامطلوب مادی و معنوی برخی از هنرمندان و استادان موسیقی نواحی از جمله کمک های مالی ماهانه بسیار ناچیزی که از دولت دریافت می کنند، تاکید کرد: این مواردی که شما به آن اشاره کردید جزو دغدغه های ماست که دنبال کرده و می کنیم. بخش مهم میراث موسیقایی کشورمان همین عزیزان و بزرگان پیشکسوت موسیقی نواحی هستند که متاسفانه به تدریج در حال کم شدن هستند. آنها وضعیت معیشتی بسیار سخت و بدی دارند که ما به سهم خودمان هرطور بوده پیگیری های لازم را انجام دادیم. افزایش دریافتی ماهانه این استادان شریف نیازمند ارتقای بودجه است که این موضوع را در دولت یازدهم همراه با آقای مرادخانی معاون هنری وزیر ارشاد پیگیری کردیم.

مدیرعامل خانه موسیقی اضافه کرد: ما در زمان حضور آقای جنتی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این موضوع را به عنوان یکی از دغدغه های اصلی پیگیری کرده و دنبال آن بودیم. رقم ۱۸۰ هزار تومان نه تنها مناسب این هنرمندان نیست بلکه نسبت به شان و جایگاه آنها موضوعی برخورنده است. ما دنبال این هستیم که بحث تکریم هنرمندان را ارتقا ببخشیم و امیدوارم با رایزنی های موجود گشایشی در این عرصه به وجود آید.

تلخ ترین ها و شیرین ترین های موسیقی در سال ۹۵

این هنرمند در پاسخ به این پرسش که تلخ ترین و شیرین ترین اتفاقات سال ۹۵ از دیدگاه او چه بودند؟ گفت: تلخ ترین اتفاقات موسیقی در سال ۹۵ به لحاظ عاطفی از دست دادن چند نفر از بهترین هنرمندان حوزه موسیقی بود. از نظر اجرایی هم ماجراهای مربوط به شهرستان قم برای من بسیار ناراحت کننده بود و برخوردی که با مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم و گروه اجرایی کنسرت شد برای من تلخ ترین حادثه ای بود که اتفاق افتاد. گرچه تمامی کنسرت هایی که به یکباره لغو شدند هم اتفاقات تلخ و ناگواری بودند. اتفاقا بنده در همان مناظره تلویزیونی که با دوستان داشتم مشاهده کردم استدلالی پشت صحبت ها وجود ندارد و صرفا موضوع سلیقه ای بود که به شهرها و مردم تعمیم پیدا کرده است. شیرین ترین خاطره سال ۹۵ برای من بازگشت استاد محمدرضا شجریان به ایران و بهبودی نسبی اوضاع جسمی ایشان است به هر حال آن شبی که همراه با همایون شجریان عزیز استاد را از فرودگاه به خانه آوردیم شیرین ترین شبی بود که من در سال گذشته داشتم.

نوربخش در پایان صحبت‌هایش تصریح کرد: امیدوارم سال ۹۶، سالی توام با خوبی و برکت برای موسیقی باشد و اهالی موسیقی سرزمین ایران بتوانند روزهای پررونقی را در این سال مشاهده کنند. بنده برای همه مردم به ویژه اهالی مظلوم موسیقی سالی سرشار از شادی و رونق را آرزو می کنم تا بتوانند کارهای زیادتری انجام دهند و در فعالیت های آنها رونق ایجاد شود.