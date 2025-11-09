به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه موسیقی، تاریخ و مکان برگزاری نوبت دوم مجامع عمومی کانون‌های خانه موسیقی اعلام شد.

بر اساس این جدول، مجامع از ۲۵ آبان تا ۱۱ آذر ۱۴۰۴ در محل‌های مختلف از جمله خانه موسیقی، تالار رودکی و لابی تالار وحدت برگزار می‌شوند.

طبق اعلام، زمان هر مجمع از ساعت ۱۰ تا ۱۴ تعیین شده و اعضای هر کانون می‌توانند براساس تاریخ اعلام‌شده در جلسه مجمع عمومی کانون خود حضور پیدا کنند.

برنامه زمان‌بندی مجامع به شرح زیر است:

- کانون صدابرداران : یکشنبه ۲۵ آبان، خانه موسیقی

- کانون پژوهشگران: دوشنبه ۲۶ آبا ، خانه موسیقی

- کانون خوانندگان کلاسیک: سه‌شنبه ۲۷ آبان، تالار رودکی

- کانون آهنگسازان: چهارشنبه ۲۸ آبان، تالار رودکی

- کانون مدرسان: شنبه ۱ آذر، تالار رودکی

- کانون سازندگان ساز: یکشنبه ۲ آذر، تالار رودکی

- کانون نوازندگان کلاسیک: سه‌شنبه ۴ آذ ، لابی تالار وحدت

- کانون خوانندگان سنتی: یکشنبه ۹ آذ ، لابی تالار وحدت

- کانون نوازندگان سنتی: دوشنبه ۱۰ آذ ، تالار رودکی

- کانون ناشران: سه‌شنبه ۱۱ آذر ، خانه موسیقی

خانه موسیقی از تمامی اعضای کانون‌ها خواست با توجه به اهمیت تصمیم‌گیری‌های صنفی، در تاریخ‌های اعلام‌شده در مجامع حضور یابند.