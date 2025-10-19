  1. استانها
  2. لرستان
۲۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۱۱

برنامه مدیریت انرژی دانشگاه علوم پزشکی لرستان تدوین و اجرا می‌شود

خرم‌آباد- سرپرست دانشگاه علوم پزشکی لرستان از تدوین و اجرای برنامه مدیریت هزینه‌های انرژی در تمامی واحدهای تابعه این دانشگاه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلال الدین امیری روز یکشنبه در جلسه کمیته مدیریت سبز دانشگاه اعلام کرد که برنامه مدیریت انرژی دانشگاه با هماهنگی مدیریت‌های فناوری اطلاعات و خدمات و پشتیبانی تدوین و اجرایی خواهد شد.

وی افزود: تمامی واحدهای تابعه دانشگاه، از خانه‌های بهداشت گرفته تا بیمارستان‌های جنرال، موظف به اجرای این برنامه خواهند بود.

هدف از اجرای برنامه؛ بهینه‌سازی و کاهش هزینه‌ها

امیری اجرای این برنامه را در راستای بهینه‌سازی مصرف انرژی و جلوگیری از اسراف در این حوزه دانست و تاکید کرد که مدیران فناوری اطلاعات و پشتیبانی باید برنامه‌ای طراحی و اجرا کنند که نظام تشویق و تنبیه در آن لحاظ شده باشد.

سرپرست دانشگاه با اشاره به موفقیت اجرای این برنامه در سال‌های گذشته، اظهار داشت: اجرای منظم این برنامه می‌تواند بخش قابل توجهی از هزینه‌های تحمیلی و اضافه دانشگاه را کاهش دهد و به مجموعه نظم و سامان ویژه‌ای ببخشد.

مدیریت انرژی؛ راهکار توسعه پایدار دانشگاه

وی مدیریت انرژی را یکی از ابزارهای مهم برای دستیابی به توسعه پایدار عنوان کرد و افزود: طبق دستورالعمل کمیته مدیریت سبز، برنامه مدیریت انرژی باید در هفته حوزه مهم دانشگاه تدوین و به مرحله اجرا برسد.

در این جلسه علاوه بر سرپرست دانشگاه، مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، معاونین بهداشت، درمان و توسعه مدیریت و منابع، مدیران حوزه ریاست، فناوری اطلاعات، خدمات و پشتیبانی، روابط عمومی دانشگاه و مدیر و کارشناس گروه سلامت محیط حضور داشتند.

همچنین دستورالعمل کمیته مدیریت سبز در این جلسه به صورت کامل تشریح شد.

