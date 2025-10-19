به گزارش خبرنگار مهر، جلال الدین امیری روز یکشنبه در جلسه کمیته مدیریت سبز دانشگاه اعلام کرد که برنامه مدیریت انرژی دانشگاه با هماهنگی مدیریت‌های فناوری اطلاعات و خدمات و پشتیبانی تدوین و اجرایی خواهد شد.

وی افزود: تمامی واحدهای تابعه دانشگاه، از خانه‌های بهداشت گرفته تا بیمارستان‌های جنرال، موظف به اجرای این برنامه خواهند بود.

هدف از اجرای برنامه؛ بهینه‌سازی و کاهش هزینه‌ها

امیری اجرای این برنامه را در راستای بهینه‌سازی مصرف انرژی و جلوگیری از اسراف در این حوزه دانست و تاکید کرد که مدیران فناوری اطلاعات و پشتیبانی باید برنامه‌ای طراحی و اجرا کنند که نظام تشویق و تنبیه در آن لحاظ شده باشد.

سرپرست دانشگاه با اشاره به موفقیت اجرای این برنامه در سال‌های گذشته، اظهار داشت: اجرای منظم این برنامه می‌تواند بخش قابل توجهی از هزینه‌های تحمیلی و اضافه دانشگاه را کاهش دهد و به مجموعه نظم و سامان ویژه‌ای ببخشد.

مدیریت انرژی؛ راهکار توسعه پایدار دانشگاه

وی مدیریت انرژی را یکی از ابزارهای مهم برای دستیابی به توسعه پایدار عنوان کرد و افزود: طبق دستورالعمل کمیته مدیریت سبز، برنامه مدیریت انرژی باید در هفته حوزه مهم دانشگاه تدوین و به مرحله اجرا برسد.

در این جلسه علاوه بر سرپرست دانشگاه، مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، معاونین بهداشت، درمان و توسعه مدیریت و منابع، مدیران حوزه ریاست، فناوری اطلاعات، خدمات و پشتیبانی، روابط عمومی دانشگاه و مدیر و کارشناس گروه سلامت محیط حضور داشتند.

همچنین دستورالعمل کمیته مدیریت سبز در این جلسه به صورت کامل تشریح شد.