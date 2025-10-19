به گزارش خبرنگار مهر، پروین اشراقی اسکوئی صبح یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار داشت: فرآیند رسمی انتخابات این دوره، مطابق با جدول زمان‌بندی، از تاریخ بیست‌وچهارم مهرماه با انتشار نخستین اطلاعیه در سایت استانداری آذربایجان شرقی و فرمانداری‌های تابعه آغاز شده است و سایر اطلاعیه‌ها نیز متعاقباً منتشر خواهند شد.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری آذربایجان شرقی به تشریح روند ثبت‌نام داوطلبین پرداخت و افزود: ثبت‌نام از نامزدهای نمایندگی تشکل‌های مردم نهاد در شورای توسعه و حمایت، به مدت پنج روز کاری از تاریخ بیست‌وششم مهر لغایت سی‌ام مهر انجام می‌شود و داوطلبین دارای پروانه فعالیت از استانداری باید به دفتر امور اجتماعی استانداری مراجعه حضوری داشته باشند. هم‌چنین مدیران عامل سمن‌های دارای مجوز از فرمانداری‌ها نیز باید به فرمانداری‌های محل اقامت خود مراجعه کنند.

اشراقی اسکوئی خاطرنشان کرد: مهلت ثبت نام رای‌دهندگان از تاریخ بیستم آبان لغایت بیست‌ودوم آبان (دو روز قبل از برگزاری انتخابات) انجام خواهد شد و در این بازه، کارت شرکت در انتخابات به متقاضیان تحویل می‌شود.

اشراقی اسکوئی هم‌چنین اعلام کرد: فهرست نهایی افراد دارای صلاحیت نمایندگی، به ترتیب حروف الفبا، در تاریخ نوزده آذرماه از طریق سایت اینترنتی استانداری و فرمانداری‌های تابعه به صورت عمومی اعلام می‌شود.

وی در پایان اضافه کرد: زمان، مکان و ساعت دقیق برگزاری انتخابات به‌زودی از طریق روابط عمومی استانداری آذربایجان‌شرقی اعلام می‌شود.