متفکرآزاد: توسعه آذربایجان، محرک رونق اقتصادی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله متفکر آزاد عصر جمعه در مراسم هفتمین جشنواره سیر تیمورلو با اشاره به موقعیت جغرافیایی ممتاز آذربایجان شرقی اظهار داشت: این استان به عنوان یک ورودی مهم اقتصادی و سیاسی به کشورهای همسایه عمل می‌کند و می‌تواند نقش محوری در رونق اقتصادی ایران ایفا کند.

متفکر آزاد گفت: در شرایط کنونی، آذربایجان به دلیل جایگاه راهبردی خود، در کانون توجهات ملی قرار دارد.

اقتصاد متکی بر بخش خصوصی؛ نقطه قوت منطقه

نماینده مجلس با اشاره به ساختار اقتصادی آذربایجان عنوان کرد: ۹۷ درصد اقتصاد این منطقه بر پایه بخش خصوصی استوار است که این موضوع یک مزیت بزرگ محسوب می‌شود.

وی راه‌اندازی صنایع مادر را در این استان ضروری خواند و گفت: آذربایجان می‌تواند به عنوان منطقه پایلوت اقتصاد مقاومتی نیز عمل کند.

متفکرآزاد با اشاره به ظرفیت‌های درون‌زایی اقتصاد محلی تصریح کرد: مردم آذرشهر زیرساخت‌های اقتصادی ارزشمندی را ایجاد کرده‌اند و وظیفه دولت و مجلس، رفع موانع پیش‌روی توسعه این منطقه است.

وی همچنین به اهمیت ویژه روستاها و شهرهای آذرشهر از جنبه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی اشاره کرد.

همکاری نهادها برای تسریع در رشد اقتصادی

وی در پایان بر لزوم همکاری و همفکری بین مسئولان و نمایندگان مجلس برای شتاب‌بخشی به رونق اقتصادی آذربایجان تأکید و از اقدامات اخیر در راستای پیگیری مسائل توسعه‌ای شهرستان آذرشهر تقدیر کرد.