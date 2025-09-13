به گزارش خبرنگار مهر، پروین اشراقی اسکوئی در جلسه اهدای چهاردههزار بسته لوازمالتحریر به دانشآموزان نیازمند کمیته امداد امام خمینی استان آذربایجانشرقی که بعدازظهر شنبه بیستودوم شهریورماه برگزار شد، ضمن تقدیر از خیرین و مراکز نیکوکاری و مجموعه کمیته امداد امام خمینی، گفت: مسیر کمک به دانشآموزان نیازمند، یک مسیر ارزشمند است و هر کسی لیاقت آن را ندارد در این راه باشد و کمک به تحصیل دانشآموزان، سرمایهگذاری برای آینده است و کودکان سرزمین ما نباید دغدغهای جز تحصیل داشته باشند و اینچنین کارهایی گام نهادن در راستای تحقق این گزاره است.
اشراقی اسکوئی در ادامه با اشاره به اینکه لازم است مراکز نیکوکاری تقویت شوند، بیان کرد: در جنگ دوازدهروزه شاهد بودیم سمنها به ما مراجعه میکردند و میگفتند ما در جنگ فلان کارها را کردیم. در واقع آنها در امور مختلف سریعتر حرکت میکنند و جا دارد به این سمنها و مراکز اعتماد کنیم و در کنار آنها باشیم.
مدیر کل اجتماعی و فرهنگی استاندار در پایان خطاب به مدیرکل جدید گفت: ما کودکان نخبه زیادی داریم و مردم ما لایق بهترینها هستند و لازم است همه اینها را شناسایی کنیم تا بتوانیم به همه کودکان کمک کنیم.
در این جلسه از تلاشهای مراکز نیکوکاری تحت نظارت کمیته امداد امام خمینی استان تقدیر شد.
