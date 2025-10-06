فاطمه شکوهیان در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: ثبت‌نام در طرح مهارت آموزی تا اشتغال شهید باقری که با هدف توانمند سازی سربازان انجام می‌شود، از شهریور ماه آغاز شده و تا ۱۵ مهر ماه ادامه دارد.

وی با اشاره به اینکه ثبت نام در این طرح تمدید خواهد شد، بیان کرد: این طرح با همکاری نیروهای مسلح و سمن‌های معین اجرا می‌شود و بر اساس سهمیه‌بندی انجام شده به ۳۵۶ نفر از نزاجا، ۲۵۵ نفر از سپاه پاسداران، ۴۷۹ نفر از فراجا و ۹۴ نفر از نهاجا با توجه به نیاز بازار توسط فنی و حرفه‌ای آموزش‌های لازم داده خواهد شد.

شکوهیان اظهار کرد: میزان اعطای تسهیلات مورد نظر، بر حسب طرحی است که در این خصوص توسط سربازان وظیفه و جوانان ۱۸ تا ۳۵ سال ارائه می‌شود.

وی ترویج و توسعه فرهنگ مهارت آموزی، کارآفرینی و توسعه کسب و کار و ارتقای اشتغال پذیری جوانان با اولویت مناطق محروم و کم برخوردار، آموزش نیروی انسانی ماهر، متخصص، کارآمد و کارآفرین متناسب با نیازهای فعلی و آینده بازار کار را از جمله اهداف اجرای طرح مهارت آموزی تا اشتغال شهید محمد باقری اعلام کرد.

سرپرست معاونت امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی صنعت ساختمان، کشاورزی، معدن و صنعت و خدمات را از گروه های هدف اجرای این طرح دانست و افزود: تاکنون در خراسان جنوبی ۱۹ طرح در این خصوص ثبت شده است.

به گفته وی، متقاضیان دریافت این تسهیلات می‌توانند با مراجعه به سایت وزارت ورزش و جوانان، بخش تسهیلات اشتغال‌زایی جوانان، فرم ثبت‌نام را تکمیل و به پست الکترونیک اداره کل طرح‌های ملی و فراگیر به نشانی Tmeshteghal@msy.gov.ir ارسال کنند تا پس از بررسی در کمیته راهبردی ستاد مورد نظر به شعبه‌های استانی برای دریافت تسهیلات معرفی شوند.