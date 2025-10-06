  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۱۴ مهر ۱۴۰۴، ۸:۴۰

۱۹ طرح مهارت‌آموزی تا اشتغال در خراسان جنوبی ثبت شد

۱۹ طرح مهارت‌آموزی تا اشتغال در خراسان جنوبی ثبت شد

بیرجند- سرپرست معاونت امور جوانان اداره‌کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی گفت: تاکنون ۱۹ طرح از این استان در طرح «مهارت‌آموزی تا اشتغال شهید باقری» به ثبت رسیده است.

فاطمه شکوهیان در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: ثبت‌نام در طرح مهارت آموزی تا اشتغال شهید باقری که با هدف توانمند سازی سربازان انجام می‌شود، از شهریور ماه آغاز شده و تا ۱۵ مهر ماه ادامه دارد.

وی با اشاره به اینکه ثبت نام در این طرح تمدید خواهد شد، بیان کرد: این طرح با همکاری نیروهای مسلح و سمن‌های معین اجرا می‌شود و بر اساس سهمیه‌بندی انجام شده به ۳۵۶ نفر از نزاجا، ۲۵۵ نفر از سپاه پاسداران، ۴۷۹ نفر از فراجا و ۹۴ نفر از نهاجا با توجه به نیاز بازار توسط فنی و حرفه‌ای آموزش‌های لازم داده خواهد شد.

شکوهیان اظهار کرد: میزان اعطای تسهیلات مورد نظر، بر حسب طرحی است که در این خصوص توسط سربازان وظیفه و جوانان ۱۸ تا ۳۵ سال ارائه می‌شود.

وی ترویج و توسعه فرهنگ مهارت آموزی، کارآفرینی و توسعه کسب و کار و ارتقای اشتغال پذیری جوانان با اولویت مناطق محروم و کم برخوردار، آموزش نیروی انسانی ماهر، متخصص، کارآمد و کارآفرین متناسب با نیازهای فعلی و آینده بازار کار را از جمله اهداف اجرای طرح مهارت آموزی تا اشتغال شهید محمد باقری اعلام کرد.

سرپرست معاونت امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی صنعت ساختمان، کشاورزی، معدن و صنعت و خدمات را از گروه های هدف اجرای این طرح دانست و افزود: تاکنون در خراسان جنوبی ۱۹ طرح در این خصوص ثبت شده است.

به گفته وی، متقاضیان دریافت این تسهیلات می‌توانند با مراجعه به سایت وزارت ورزش و جوانان، بخش تسهیلات اشتغال‌زایی جوانان، فرم ثبت‌نام را تکمیل و به پست الکترونیک اداره کل طرح‌های ملی و فراگیر به نشانی Tmeshteghal@msy.gov.ir ارسال کنند تا پس از بررسی در کمیته راهبردی ستاد مورد نظر به شعبه‌های استانی برای دریافت تسهیلات معرفی شوند.

کد خبر 6612943

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها