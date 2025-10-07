  1. استانها
۱۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۱۱

راه‌اندازی ۲۶۵ طرح اشتغال‌زایی برای روستاییان و عشایر خراسان جنوبی

بیرجند- مدیرکل کمیته امداد خراسان جنوبی از اجرای ۲۶۵ طرح اشتغال‌زایی و پرداخت ۲۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان تسهیلات به خانواده‌های نیازمند ساکن مناطق روستایی و عشایری خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عرب ظهر سه‌شنبه در جمع رسانه‌ها بیان کرد: توجه به اشتغال و توانمندسازی این قشر زحمت‌کش از اولویت‌های اصلی این نهاد در راستای تحقق عدالت اجتماعی است.

وی با اشاره به راه‌اندازی ۲۶۵ طرح اشتغال‌زایی از ابتدای سال جاری در این مناطق، افزود: این طرح‌ها در حوزه‌های حمل و نقل، خدمات، دامپروری، صنایع دستی، فرش و گلیم و کشاورزی و با تأکید بر استفاده از ظرفیت‌های بومی و منطقه‌ای اجرا شده‌اند.

عرب ادامه داد:: تسهیلات قرض‌الحسنه، آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و مشاوره‌های تخصصی برای متقاضیان در نظر گرفته شده است.

وی افزود: ارائه مشاوره در زمینه بازاریابی و فروش محصولات و همچنین نظارت مستمر بر اجرای صحیح طرح‌ها از دیگر اقدامات این نهاد برای پایداری اشتغال ایجادشده است.

مدیرکل کمیته امداد امام (ره) خراسان جنوبی با بیان اینکه ۲۳ هزار و ۹۴۳ خانوار روستایی با جمعیتی بالغ بر ۴۹ هزار و ۴۴۶ نفر تحت حمایت این نهاد هستند، گفت: از تمامی افراد جویای کار در مناطق روستایی و عشایری خواست برای بهره‌مندی از این تسهیلات، در سامانه حیات ثبت‌نام کنند.

