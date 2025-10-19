به گزارش خبرنگار مهر، عیسی بابائی عصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با تأکید بر رسالت این نهاد در زمینه اشتغالزایی، اظهار کرد: افرادی که بیمه اجباری ندارند و کارمند رسمی دولت نیستند، در اولویت ما برای دریافت حمایتهای اشتغال قرار دارند. هدف ما این است که با آموزش و هدایت مناسب، زمینه اشتغال پایدار برای این افراد فراهم شود.
وی درباره شرایط دریافت حمایتهای کمیته امداد، افزود: برای پرداخت تسهیلات بانکی و ایجاد فرصت شغلی، سرپرست خانوار بودن و دهک درآمدی یک تا چهار از مهمترین معیارها است. اگر سرپرست خانوار مرد نباشد، شرایط ویژهای برای زنان خانواده در نظر گرفته میشود، مشروط به اینکه توان انجام کار داشته باشند و مشکلات بانکی یا پزشکی مانع آن نباشد.
بابائی نمونهای از حمایتهای کمیته امداد را ذکر کرد و گفت: یک کارگاه خیاطی در یکی از دهستانهای استان توانست با کمک ما چهار نفر نیرو استخدام کند. امسال سقف وامهای اشتغال برای هر نفر افزایش یافته و به ۲۰۰ میلیون تومان رسیده است تا کارفرمایان بتوانند افراد بیشتری را به کارگیرند.
وی در ادامه افزود: از سال گذشته تاکنون پروندهسازی برای متقاضیان انجام شده و تلاش ما این است که با معرفی افراد به بانکها، امکان دریافت اعتبارات فراهم شود. این فرآیند شامل ارائه آموزشهای لازم و مهارتآموزی برای ایجاد اشتغال پایدار است.
مدیرکل کمیته امداد گلستان همچنین به برنامههای توسعهای در حوزه انرژی و اشتغال اشاره کرد و گفت: سال آینده قصد داریم در شهرستان علیآباد پروژه مزرعه خورشیدی سه مگاواتی راهاندازی کنیم و علاقهمندان به سهامداری و اشتغال در این پروژه را فراخوان کنیم تا معیشت مردم بهبود یابد.
بابائی تأکید کرد: هدف اصلی ما این است که با برنامهریزی دقیق و ارائه آموزش و حمایت مالی، فرصتهای شغلی واقعی و پایدار برای دهکهای پایین و افراد تحت پوشش ایجاد کنیم و زمینه کارآفرینی را در استان توسعه دهیم.
گرگان-مدیرکل کمیته امداد گلستان، گفت: با ارائه آموزشهای مهارتی و حمایتهای مالی، تلاش میکنیم افراد تحت پوشش و دهکهای یک تا چهار را برای ایجاد اشتغال پایدار و کارآفرینی آماده کنیم.
