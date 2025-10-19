نبی: پوشیدن پیراهن تیم ملی مثل دفاع از خاک کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، مهدی محمدنبی در حاشیه مراسم بدرقه تیم‌های ملی فوتسال دختران و پسران زیر ۱۷ سال به بازی‌های آسیایی بحرین گفت: قاعدتاً مراسم‌هایی که کمیته فرهنگی برگزار می‌کند به این جهت است که هم دیداری تازه شود و هم از زحمات مربیان و بازیکنان تشکر شود.

وی تصریح کرد: این دوره از بازی‌های آسیایی جوانان برای نخستین بار است در آسیا برگزار شده و به نوعی حضور در صحنه‌های آسیایی از همین مسابقات شروع می‌شود. حضور شما در المپیک بحرین به این جهت مهم است که از میان صدها هزار نفر برگزیده شده‌اید تا در این رویداد شرکت کنید.

نایب رئیس اول فدراسیون فوتبال خاطرنشان کرد: کسی که پیراهن تیم ملی را می‌پوشد مثل دفاع از خاک کشور می‌ماند. حضورتان در مسابقات فقط برای خودتان نیست و برای دفاع از یک کشور است. بنابراین، طوری تلاش کنید که جواب زحمات سرمربی، دستیاران وسرپرست تیم را داده باشید. البته همه چیز نتیجه نیست و اخلاق ورزشی اهمیت دارد و نتیجه در کنار اخلاق قرار می‌گیرد. اگر نتیجه بگیرید ولی اخلاق حرفه‌ای را رعایت نکنید، به درد نمی‌خورد.

نبی ادامه داد: علی صانعی و همکاران‌شان سال‌هاست در خدمت تیم‌های پایه هستند و زحمت می‌کشند، همین‌طور خانم شریف و همکاران‌شان. آنها شبانه‌روزی زحمت می‌کشند. این مراسم برای زندگی ورزشی‌تان استارت خورد و در ادامه باید طوری زندگی ورزشی خود را تنظیم کنید که موفقیت کسب کنید و طوری نباشد که فقط حضور فیزیکی داشته باشید. به عنوان سرباز کشور، روحی و قلبی در اختیار تیم ملی قرار بگیرید.

وی در پایان گفت: مهدی تاج، رئیس فدراسیون سلام مخصوص رساندند. روز گذشته با او صحبت می‌کردم که گفت خیلی دوست داشت در مراسم امروز حضور پیدا می‌کرد اما حضور در جلسه کنفدراسیون فوتبال آسیا این اجازه را به او نداد. سرپرست‌های تیم تلاش می‌کنند شما در این دوره با خیال راحت کار فنی را انجام دهید. شما می‌توانید جایگزین بزرگسالان باشید به شرط اینکه درس‌تان را کنار اخلاق حرفه‌ای زندگی ورزشی ادامه دهید. بار دیگر از کمیته فرهنگی برای برگزاری این مراسم تشکر می‌کنم.