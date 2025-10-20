  1. ورزش
۲۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۲۲

اعلام لیست بازیکنان تیم ملی فوتسال اعزامی به عربستان

۱۷ بازیکن دعوت شده تیم ملی فوتسال برای اردوی اعزامی به مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی در عربستان اعلام شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، کادر فنی تیم ملی فوتسال به رهبری وحید شمسایی اسامی ۱۷ بازیکن دعوت شده برای شرکت در اردوی متصل به مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی را اعلام کرد.

باقر محمدی، بهزاد رسولی، مهدی رستمی‌ها، حسین سبزی، محمدحسین درخشانی، مهدی اسدشیر، امیرحسین غلامی، سالار آقاپور، محمدحسین بازیار، علی خلیلوند، مسلم اولادقباد، مهدی کریمی، سجاد یوسف‌خواه، مسعود یوسف، حسین طیبی، سعید احمدعباسی و بهروز عظیمی بازیکنانی هستند که به این اردو دعوت شده‌اند. کادر فنی برابر مقررات ۱۴ بازیکن را برای حضور در این مسابقات معرفی خواهد کرد.

ملی‌پوشان پس از برگزاری مسابقات هفته سیزدهم لیگ برتر و استراحتی یک روزه، ۲ آبان‌ماه جهت شرکت در اردوی متصل به اعزام، در مرکز ملی فوتبال حاضر خواهند شد.

اردوی تیم ملی زیر نظر وحید شمسایی، دیوید راموس، محمود خورکچی، محمد طاهری و کاظم صادقی تا ۸ آبان ادامه دارد.

