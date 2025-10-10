  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۵۷

پیراهن سفید بر تن تیم ملی فوتبال ایران مقابل روسیه

تیم ملی فوتبال ایران با پیراهن سفید و اصلی خود به مصاف تیم ملی روسیه می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هماهنگی دیدار تیمهای ملی ایران و روسیه امروز صبح در ورزشگاه ولگوگراد برگزار شد که بر اساس تصمیم اتخاذ شده در این جلسه، تیم ایران با پیراهن سفید رنگ به مصاف روسیه قرمز پوش می‌رود.

در این نشست آخرین هماهنگی‌ها درباره موضوعات اجرایی، پزشکی، رسانه‌ای، امنیتی و لجستیکی در حضور مدیران و نمایندگان دو تیم مرور شد.

مهدی محمدنبی مدیر تیم ملی ایران به همراه مهدی خراطی مدیر اجرایی تیم، پرهان خانلری پزشک تیم ملی، مسعود اردشیر افسر امنیتی و تورج کشاورز مدیر پشتیبانی تیم ملی به نمایندگی از تیم ایران در این جلسه شرکت کردند.

دیدار دوستانه تیم های ملی ایران و روسیه از ساعت ۲۰:۳۰ امشب در ولگوگراد برگزار می‌شود.

