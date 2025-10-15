نبی: پیش بینی می کنم با تیم های اروپایی بازی خواهیم کرد!

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدنبی در خصوص برگزاری دو دیدار تیم ملی فوتبال ایران مقابل روسیه و تانزانیا اظهار داشت: مسابقاتی که در زمان فیفادی برگزار میشود برای تیمهایی که به جام جهانی ۲۰۲۶ صعود کردهاند اهمیت زیادی دارد. در این بازیها با استفاده از بازیکنان مختلف، سرمربی تیم میتواند به ترکیب دلخواه خود دست پیدا کند.
او ادامه داد: هدف اصلی از برگزاری این دیدارها رسیدن به ترکیب ایدهآل سرمربی است، اگرچه نتیجه هم اهمیت دارد. تیم ملی روسیه که مقابل ما به پیروزی رسید، در دیدار دوم خود مقابل بولیوی نیز موفق شد به برتری دست پیدا کند. با توجه به نقطه نظرات سرمربی و دستیارانش و بازیهای تدارکاتی پیشرو در ماه آبان، برنامهها به دقت مدیریت میشود.
محمدنبی افزود: در هر مسابقهای که در سطح جهان برگزار میشود، همواره بحثها و تحلیلهای زیادی مطرح میشود و این موضوع در تمام دنیا صادق است. این دیدارها توسط کمپانیهایی هماهنگ میشوند که منافع خود را دنبال میکنند. روسیه و تانزانیا تیمهای قابل احترام و بزرگی هستند.
مدیر تیم ملی فوتبال ایران درباره برنامههای آینده تیم ملی در فیفادی آبان گفت: ما بازی مقابل تیمهای ملی مصر و کیپ ورد را در پیش داریم که هر دو به جام جهانی صعود کردهاند و پیشبینی میکنیم در فیفادیهای بعدی، با تیمهای اروپایی هم مسابقه خواهیم داد. مصریها خود تصمیم گرفتند ابتدا با ازبکستان بازی کنند تا این تیم را شکست دهند و سپس در دیدار دوم مقابل ایران قرار گیرند.
