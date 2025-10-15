  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۱۵

نبی: پیش بینی می کنم با تیم های اروپایی بازی خواهیم کرد!

نبی: پیش بینی می کنم با تیم های اروپایی بازی خواهیم کرد!

مدیر تیم ملی فوتبال ایران گفت: پیش بینی می کنم در فیفادی های پیش رو تا جام جهانی ۲۰۲۶ با تیم های اروپایی هم بازی تدارکاتی برگزار خواهیم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدنبی در خصوص برگزاری دو دیدار تیم ملی فوتبال ایران مقابل روسیه و تانزانیا اظهار داشت: مسابقاتی که در زمان فیفادی برگزار می‌شود برای تیم‌هایی که به جام جهانی ۲۰۲۶ صعود کرده‌اند اهمیت زیادی دارد. در این بازی‌ها با استفاده از بازیکنان مختلف، سرمربی تیم می‌تواند به ترکیب دلخواه خود دست پیدا کند.

او ادامه داد: هدف اصلی از برگزاری این دیدارها رسیدن به ترکیب ایده‌آل سرمربی است، اگرچه نتیجه هم اهمیت دارد. تیم ملی روسیه که مقابل ما به پیروزی رسید، در دیدار دوم خود مقابل بولیوی نیز موفق شد به برتری دست پیدا کند. با توجه به نقطه نظرات سرمربی و دستیارانش و بازی‌های تدارکاتی پیش‌رو در ماه آبان، برنامه‌ها به دقت مدیریت می‌شود.

محمدنبی افزود: در هر مسابقه‌ای که در سطح جهان برگزار می‌شود، همواره بحث‌ها و تحلیل‌های زیادی مطرح می‌شود و این موضوع در تمام دنیا صادق است. این دیدارها توسط کمپانی‌هایی هماهنگ می‌شوند که منافع خود را دنبال می‌کنند. روسیه و تانزانیا تیم‌های قابل احترام و بزرگی هستند.

مدیر تیم ملی فوتبال ایران درباره برنامه‌های آینده تیم ملی در فیفادی آبان گفت: ما بازی مقابل تیم‌های ملی مصر و کیپ ورد را در پیش داریم که هر دو به جام جهانی صعود کرده‌اند و پیش‌بینی می‌کنیم در فیفادی‌های بعدی، با تیم‌های اروپایی هم مسابقه خواهیم داد. مصری‌ها خود تصمیم گرفتند ابتدا با ازبکستان بازی کنند تا این تیم را شکست دهند و سپس در دیدار دوم مقابل ایران قرار گیرند.

کد خبر 6623499

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها