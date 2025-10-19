  1. دانش و فناوری
تراشه ای که از ۵۶۰۰ ستاره در چند ثانیه عکاسی می‌کند

محققان چینی تراشه ای کوچک اما قدرتمند ابداع کرده اند که دقت طیفی ۱۰۰ بار بالاتر از عکس های ثبت شده با دوربین های معمولی را ارائه می کند و می تواند نقشه برداری کهکشان راه شیری را تسریع کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از Interesting Engineering، محققان دانشگاه تسینگهوا در چین، تراشه اپتیکی کوچکی به نام «یوهنگ» (Yuheng) ابداع کرده‌اند که قادر است نور را با دقتی فراتر از دوربین‌ها و طیف‌سنج‌های معمول تحلیل کند. این تراشه که اندازه‌ای به کوچکی ناخن یک انگشت دارد، می‌تواند رنگ‌هایی را که کمتر از ۰٫۱ نانومتر از هم فاصله دارند، از یکدیگر متمایز کند و دقت طیفی آن ۱۰۰ برابر بالاتر از عکس‌های ثبت شده با دوربین‌های معمولی است.

برخلاف ابزارهای سنتی که نور ورودی را به طیف رنگین‌کمانی تقسیم می‌کنند و برای افزایش دقت نیاز به دستگاه‌های بزرگ دارند، تراشه یوهنگ تمام نور را همزمان دریافت و با استفاده از الگوهای تداخل تصادفی و کریستال لیتیم نیوبیت اطلاعات رنگی را رمزگذاری می‌کند. سپس الگوریتم‌های پیشرفته رایانشی نور را رمزگشایی و طیف رنگ کامل را بازسازی می‌کنند.

این تراشه با عبور ۷۳٪ نور و سرعت ۸۸ فریم در ثانیه، تصویربرداری رنگی با وضوح بسیار بالا را بدون کاهش روشنایی ارائه می‌دهد. پژوهشگران می‌گویند که این فناوری می‌تواند سرعت نقشه‌برداری کهکشان راه شیری را که معمولاً هزاران سال طول می‌کشد، در کمتر از یک دهه ممکن کند و در حوزه‌های مختلف از علوم مواد تا اخترفیزیک کاربردهای گسترده‌ای داشته باشد.

