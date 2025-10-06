جدیدترین آنتن اعماق فضا در استرالیا رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، هدف از ساخت این آنتن تامین تقاضای روزافزون آژانس برای داده ها و تقویت رهبری اروپا در حوزه فضایی است.

آنتن ۱۱۵ فوتی مذکور به نام «نیونورسیا ۳ » قرار است در ۲۰۲۶ میلادی وارد سرویس دهی شود و پشتیبانی حیاتی برای فعالیت های علمی، اکتشافی و ایمنی فضایی ماموریت های این منطقه از جمله جویس، سولار اربیتر، بپی کلمبو، مارس اکسپرس و هرا را فراهم کند.

این پروژه که در سال ۲۰۲۱ میلادی آغاز شد و طبق برنامه پیش رفت نشان دهنده همکاری بین سازمان فضایی اروپا، صنایع اروپایی و استرالیایی و شرکای استرالیایی است.

تخمین زده می شود آنتن اعماق فضای جدید سازمان فضایی اروپا حدود ۶۷ میلیون دلار باشد که شامل ساخت ابزار، فرایندهای ساخت و ساز و ارتقای ساختمان های استگاه و زیرساخت پشتیبانی است. سازمان فضایی استرالیا حدود ۳.۲ میلیون دلار به پشتیبانی از توسعه مداوم و نوین سازی ایستگاه نیونورسیا کمک کرده که همکاری بین اروپا و این کشور را در زمینه اکتشافات فضایی تقویت کرده است.

به گفته جوزف آشباخر، مدیرکل آژانس فضایی اروپا (ESA)، آنتن جدید فضای عمیق نمایانگر سرمایه‌گذاری استراتژیک برای تقویت قابلیت‌های ارتباطی این آژانس و افزایش بازده علمی مأموریت‌هایی است که در فواصل دور از زمین فعالیت می‌کنند.