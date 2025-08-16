روسیه ۷۵ موش را به اقامت ۳۰ روزه در فضا می برد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، ماهواره زیستی Bion-M No۲ قرار است در ۲۰ آگوست همراه یک موشک سایوز ۲.۱b از مقر فضایی بایکنور در قزاقستان به مدار زمین پرتاب شود. همراه این محموله ۷۵ موش و نمونه های دیگر به مدت ۳۰ روز در معرض اشعه های فضایی قرار می گیرند و سپس با کمک چتر نجات در روسیه فرود می آیند.

ماهواره زیستی Bion-M no۲ مملو از موش، بیش از هزار مگس میوه، ظرف های کشت سلولی، میکروارگانیسم ها و دانه های گیاهان است. این نوع ماهواره‌ها برای مطالعه اثرات محیط فضایی بر موجودات زنده و همچنین بررسی حیات در فضا و زمین به کار می‌روند.

علاوه بر آن یک محموله برای اکتشافات بعدی روی ماه نیز همراه موشک به فضا می رود. مؤسسه ژئوشیمی و شیمی تحلیلی ورنادسکی با مؤسسه مسائل پزشکی و زیستی (IMBP) برای ساخت محفظه ای که ۱۶ لوله آزمایشی را حمل می کند، با یکدیگر همکاری کردند. این لوله ها حاوی شبیه سازهای ماه(خاک یا سنگ) هستند که رفتار موادی که در ارتفاعات روی ماه یافته می شوند را تقلید می کنند.

شبیه سازهای ماه پس از بازگشت به زمین برای بررسی شیوه تاثیرگذاری اشعه ها و خلا فضا بر آنها مورد ارزیابی قرار می گیرند. مقامات سازمان فضایی روسیه معتقدند این تحقیق چشم اندازی به ایده های ساخت وساز روی ماه فراهم می کند. به گفته IMBP ماموریت Bion-M No۲ داده های مختلفی را جمع آوری می کند از جمله اطلاعاتی درباره تاثیرات میکروگرانش بر حساسیت ارگانیسم ها نسبت به تابش که احتمالا در برنامه ریزی ماموریت های آینده به اعماق فضا کارآمد باشد، داده هایی که می توانند به توسعه الزامات تعدیل‌شده برای حمایت پزشکی از فضانوردان کمک کنند و اطلاعاتی درباره تاثیرات زیست شناختی سفر فضایی که در حوزه پزشکی روی زمین نیز کاربرد دارد.

طبق گزارش ها Bion-M no۲ به یک مدار دایره وار با زاویه ۹۷ درجه منتقل می شود و به مدت ۳۰ روز در فضا می ماند.