سگ های روباتیک به ماه می روند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، محققان دانشگاه پکن دو سگ روباتیک را که برای جمع آوری داده از زیر سطح ماه طراحی شده بودند، آزمایش کردند. طبق یک پست شبکه اجتماعی این سگ های روباتیک به یک غار ایجاد شده از گدازه های آتشفشانی در نزدیکی دریاچه جینگپو در ایالت هلیونگ جیانگ برده شدند. این غار سرد و تاریک است و شباهت بسیار زیادی به فضای زیرزمینی ماه دارد.
روی مریخ و ماه تونل هایی وجود دارد که به لوله های گدازه ای مشهور هستند که حفاظت طبیعی در برابر پرتوهای کیهانی فراهم میکنند. کارشناسان معتقدند این تونل ها به اندازه کافی بزرگ هستند تا بتوان ردیفهایی از خانهها را در آن ساخت.
تونلهای واقع در دریاچه جینگپو برای شبیهسازی این شرایط ایجاد شدهاند تا محیطی فراهم کنند که در آن فناوریها قبل از ارسال به فضا آزمایش شوند.
یکی از سگهای رباتیک الهام گرفته از مورچهخوار طراحی شده و برای انجام وظایف چندگانه و کاوش فضاهای پیچیدهتر ساخته شده است. دستگاه دوم نیز مدلبرداری شده از سمندر است و با قطعات متحرک برای انجام عملیات شناسایی و عبور از زمینهای ناهموار طراحی شده است.
طی آزمایش های اخیر سگ های روباتیک، آنها به طور موفقیت آمیز توانستند به تنهایی ناوبری کنند، داده های فضایی را گرد آورند و مدل های سه بعدی بادقت بالا بسازند. ویدئویی از سگ های روباتیک آنها در حال حمل پرچم های چین نشان می دهد که احتمالا روی سطح ماه نصب می شود.
چین اظهار امیدواری کرده تا قبل از سال ۲۰۳۰ میلادی فضانوردان چینی را روی ماه فرود آورد و تا سال ۲۰۳۵، با همکاری روسیه و دیگر شرکا، ایستگاه بینالمللی پژوهش ماه را تأسیس کند.
نظر شما