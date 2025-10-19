معصومه آقایی، مشاور استاندار و مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری البرز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: پیش از ظهر امروز آئین قرعهکشی پایانی تخصیص زمین به خانوادههای دارای سه فرزند و بیشتر در اداره کل راه و شهرسازی استان برگزار شد.
وی افزود: با قرعهکشی امروز که ۳۰۰۰ قطعه زمین را شامل میشد، پرونده تخصیص زمین به ۷۲۹۶ خانواده واجد شرایط بسته شد و دیگر هیچ متقاضی در صف انتظار در استان البرز باقی نمانده است.
مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری البرز در ادامه با اشاره به حمایتهای استانداری و قرارگاه جوانی جمعیت استان، تصریح کرد: این خانوادهها علاوه بر زمین، از تسهیلات پروانه ساخت رایگان نیز برخوردار میشوند تا مسیر خانهدار شدنشان کوتاهتر شود.
آقایی در بخش دیگری از تشکیل کارگروه تحکیم بنیان خانواده ویژه افراد مجرد خبر داد و افزود: هدف اصلی این کارگروه هماهنگی و اجرای کارگاههای آموزشی برای بانوان و آقایان مجرد شاغل در دستگاههای اجرایی استان است.
وی در خاتمه تصریح کرد: این کارگروه سعی میکند علاوه بر ارتقای مهارتهای فردی و ارتباطی جوانان، با تسهیل و ترویج امر ازدواج، نقش مؤثری در تحقق سیاستهای جوانی جمعیت نیز ایفا کند.
