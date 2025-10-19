  1. جامعه
  2. انتظامی
۲۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۰۶

هدف امر پیشگیری از اعتیاد ایمن‌سازی جامعه در برابر خطر آن است

هدف امر پیشگیری از اعتیاد ایمن‌سازی جامعه در برابر خطر آن است

سرپرست اداره کل پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: در امر پیشگیری از اعتیاد، هدف ایمن‌سازی جامعه در برابر خطر اعتیاد به ویژه برای نسل جوان است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ستاد مبارزه با موادمخدر؛ جلسه کمیته فرهنگی و پیشگیری مبارزه با موادمخدر استان خراسان رضوی در محل شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر این استان برگزار شد.

زهرا عابدینی؛ سرپرست اداره کل پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر در این جلسه بر اولویت راهبرد پیشگیری در سیاست‌های کلان در امر مبارزه با مواد مخدر و الزام قانونی مبنی بر کاهش ۱۰ درصدی اعتیاد در پایان برنامه هفتم پیشرفت تأکید کرد.

وی خاطرنشان کرد: موضوع پیشگیری مسئولیت اجتماعی و همگانی است که با یکپارچگی استراتژیک میان تمام بخش‌ها اعم از دولت، رسانه، خانواده و نهادهای مردمی و بخش خصوصی محقق می‌شود.

سرپرست اداره کل پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر متذکر شد: در امر پیشگیری از اعتیاد هدف، ایمن‌سازی جامعه در برابر خطر اعتیاد به ویژه برای نسل جوان است.

فاطمه کریمی

