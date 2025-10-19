  1. هنر
  2. تئاتر
۲۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۰۲

تهران آغازگر «جشن بزرگ نشاط اجتماعی ایرانیان»

سرپرست معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد «جشن بزرگ نشاط اجتماعی ایرانیان» در تهران و سایر استان‌های کشور برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمد مهدی احمدی سرپرست معاونت درباره برنامه «جشن بزرگ نشاط اجتماعی ایرانیان» گفت: به دنبال دستور ویژه دکتر پزشکیان ریاست جمهور، مبنی بر لزوم ایجاد نشاط اجتماعی و افزایش امید در سطح جامعه، این معاونت، بسته های متنوعی از برنامه های هنری را در دستور کار خود قرار داده است. این مجموعه برنامه ها در ۲ بخش طراحی شده که پیش برنامه های آن از یکم تا دهم آبان و جشن اصلی که یک ماه به طول خواهد انجامید، پس از ایام فاطمیه و از هفتم آذر در تهران و سراسر کشور اجرا خواهد شد.

وی تصریح کرد: بر همین اساس پیش‌برنامه‌های این جشن بزرگ طی روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه، چهارم تا ششم آبان در قالب ۹ برنامه موسیقی، نمایش‌های آیینی و سنتی و کارگاه‌های نقاشی زنده از تهران آغاز می‌شود.

احمدی ادامه داد: طبق برنامه ریزی صورت گرفته، روز یکشنبه محوطه تئاتر شهر تهران میزبان اجرای موسیقی زنده توسط هنرجویان هنرستان دخترانه، اجرای نمایش آیینی و سنتی و کارگاه زنده نقاشی از ساعت ۱۷ تا ۱۹ عصر خواهد بود.

سرپرست معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در تشریح سایر برنامه‌های این جشن گفت: پیش برنامه‌های دو روز آتی، پنجم و ششم آبان، در پارک لاله، مجاورت موزه هنرهای معاصر خواهد بود که شامل اجرای موسیقی توسط هنرجویان هنرستان پسرانه، نمایش خیابانی و کارگاه نقاشی زنده از ساعت ۱۷ تا ۱۹ عصر است.

مدیرکل حوزه وزارتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان یادآور شد: مکاتبات لازم با ادارات کل استانهای کشور صورت پذیرفته تا همزمان با تهران در سایر مناطق کشور نیز شاهد برگزاری این جشن بزرگ باشیم.

اخبار و اطلاعات مرتبط با برگزاری بخش اصلی «جشن بزرگ نشاط اجتماعی ایرانیان» که قرار است از هفتم آذر سال جاری به مدت یک ماه برگزار شود، متعاقبا اعلام می‌شود.

کد خبر 6627188
فریبرز دارایی

