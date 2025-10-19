تهران آغازگر «جشن بزرگ نشاط اجتماعی ایرانیان»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمد مهدی احمدی سرپرست معاونت درباره برنامه «جشن بزرگ نشاط اجتماعی ایرانیان» گفت: به دنبال دستور ویژه دکتر پزشکیان ریاست جمهور، مبنی بر لزوم ایجاد نشاط اجتماعی و افزایش امید در سطح جامعه، این معاونت، بسته های متنوعی از برنامه های هنری را در دستور کار خود قرار داده است. این مجموعه برنامه ها در ۲ بخش طراحی شده که پیش برنامه های آن از یکم تا دهم آبان و جشن اصلی که یک ماه به طول خواهد انجامید، پس از ایام فاطمیه و از هفتم آذر در تهران و سراسر کشور اجرا خواهد شد.

وی تصریح کرد: بر همین اساس پیش‌برنامه‌های این جشن بزرگ طی روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه، چهارم تا ششم آبان در قالب ۹ برنامه موسیقی، نمایش‌های آیینی و سنتی و کارگاه‌های نقاشی زنده از تهران آغاز می‌شود.

احمدی ادامه داد: طبق برنامه ریزی صورت گرفته، روز یکشنبه محوطه تئاتر شهر تهران میزبان اجرای موسیقی زنده توسط هنرجویان هنرستان دخترانه، اجرای نمایش آیینی و سنتی و کارگاه زنده نقاشی از ساعت ۱۷ تا ۱۹ عصر خواهد بود.

سرپرست معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در تشریح سایر برنامه‌های این جشن گفت: پیش برنامه‌های دو روز آتی، پنجم و ششم آبان، در پارک لاله، مجاورت موزه هنرهای معاصر خواهد بود که شامل اجرای موسیقی توسط هنرجویان هنرستان پسرانه، نمایش خیابانی و کارگاه نقاشی زنده از ساعت ۱۷ تا ۱۹ عصر است.

مدیرکل حوزه وزارتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان یادآور شد: مکاتبات لازم با ادارات کل استانهای کشور صورت پذیرفته تا همزمان با تهران در سایر مناطق کشور نیز شاهد برگزاری این جشن بزرگ باشیم.

اخبار و اطلاعات مرتبط با برگزاری بخش اصلی «جشن بزرگ نشاط اجتماعی ایرانیان» که قرار است از هفتم آذر سال جاری به مدت یک ماه برگزار شود، متعاقبا اعلام می‌شود.