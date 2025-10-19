ویژه برنامه سومین سالگرد شهدای حادثه تروریستی حرم شاهچراغ(ع) اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین قاسم میرشکاری ضمن تسلیت فرا رسیدن سالگرد شهدای مظلوم بارگاه حضرت شاهچراغ (ع)، گفت: مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در دیدار خانوادههای شهدای حادثه تروریستی حرم مطهر حضرت احمدبن موسی الکاظم علیهماالسلام، این حادثه تلخ و در عین حال پُرشکوه را موجب داغدار شدن دلها، اما پُرمعنا و ماندنی در تاریخ ایران خواندند و بر این نکته تاکید کردند که «بایستی دستگاههای فرهنگی ما، دستگاههای رسانهای ما، عناصر هنری ما، این قضیّه را مثل قضیّه عاشورا، مثل قضایای گوناگون تاریخی، نگه دارند، بزرگ کنند، ترسیم کنند، آیندگان بفهمند». لذا انتظار است دستگاههای فرهنگی ذیربط و از جمله رسانهها در این امر، بیش از پیش اهتمام ورزند.
وی در ادامه به تشریح برنامههای بزرگداشت شهداء پرداخت و افزود: پنجشنبه، یکم آبانماه، بعد از اقامه نماز مغرب و عشاء در شبستان امام خمینی (قدس سره)، در مراسمی که اجرای آنرا نجمالدین شریعتی به عهده خواهد داشت، حجتالاسلام و المسلمین حامد کاشانی به ایراد سخن میپردازد و مداحان اهلبیت عصمت و طهارت علیهم السلام، آقایان سعید حدادیان و محمدحسین حدادیان مرثیهسرایی میکنند.
معاون فرهنگی، اجتماعی و تبلیغات اسلامی حرم شاهچراغ (ع) افزود: جمعه دوّم آبانماه، بعد از اقامه نماز مغرب و عشاء، حجتالاسلام و المسلمین علیرضا پناهیان، سخنرانی و مداح اهلبیت میثم مطیعی، مرثیهسرایی میکند، مجری این مراسم نیز، نجمالدین شریعتی خواهد بود.
حجت الاسلام میرشکاری گفت: یکشنبه چهارم آبانماه، همزمان با سالروز حمله ددمنشانه تروریستی به حرم مطهر، ساعت ۱۰ صبح، آئین گلباران قبور مطهر شهدای آستان مقدس حضرت احمدبن موسی الکاظم (ع)، با حضور خدام حرم مطهر و خانوادههای معزز این شهدای والامقام برگزار میگردد.
وی در ادامه به برگزاری مسابقه بزرگ کتابخوانی «وصال خونین»، اشاره کرد و افزود: بهمناسبت سوّمین سالگرد شهدای حمله تروریستی به حرم مطهر، از ۱ تا ۴ آبانماه، مسابقه بزرگ کتابخوانی اینترنتی از کتاب «وصال خونین»، چاپ شده توسط انتشارات آستان مقدس احمدی و محمدی علیهماالسلام، همراه با اهدای جوایز ارزنده، برگزار خواهد شد. علاقهمندان برای دریافت نسخه رایگان PDF کتاب و شرکت در آزمون آنلاین میتوانند به بخش ویژه مسابقه در پایگاه اطلاعرسانی حرم مطهر حضرت شاهچراغ علیه السلام، به نشانی مراجعه فرمایند.
معاون فرهنگی، اجتماعی و تبلیغات اسلامی حرم شاهچراغ (ع) تصریح کرد: کارگاه فعالان فرهنگی با سخنرانی حجتالاسلام و المسلمین پناهیان، همایش شاعران استانی با موضوع شهدای حرم مطهر در ششم آبانماه، تجمع بزرگ دانشآموزی در روز ۴ آبانماه، برپایی نمایشگاه شهدای حرم، جنگ غزه و جنگ ۱۲ روزه از ۱ تا ۴ آبان در شبستان امام خمینی (قدس سره)، حضور خدام حرم مطهر در نمازهای جمعه ۱۰ شهرستان استان فارس و انجام طراحیهای گرافیکی گوناگون و تبلیغات محیطی گسترده در فضای مجازی و سطح شهر، از دیگر برنامههای این بارگاه منور در سالگرد حمله تروریستی است.
