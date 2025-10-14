  1. استانها
۲۲ مهر ۱۴۰۴، ۲۳:۵۰

ترنم نوای قرآن کریم در حرم شاهچراغ (ع)

ترنم نوای قرآن کریم در حرم شاهچراغ (ع)

شیراز- محفل انس با قرآن کریم با حضور زائران حضرت شاهچراغ (ع) در این حرم مطهر برگزار شد.

