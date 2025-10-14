https://mehrnews.com/x39jhy ۲۲ مهر ۱۴۰۴، ۲۳:۵۰ کد خبر 6622621 استانها فارس استانها فارس ۲۲ مهر ۱۴۰۴، ۲۳:۵۰ ترنم نوای قرآن کریم در حرم شاهچراغ (ع) شیراز- محفل انس با قرآن کریم با حضور زائران حضرت شاهچراغ (ع) در این حرم مطهر برگزار شد. دریافت 19 MB کد خبر 6622621 کپی شد مطالب مرتبط آیت الله دژکام: مؤمنان در سختیها شکرگزار خدا باشند حجت الاسلام حسینی: مقاومت مردم غزه نشاندهنده تأثیر عمیق قرآن است حجتالاسلام حسینی: «قرآن» عامل مقاومت و پیروزیهای ملی است حجتالاسلام ولدان: فضای جامعه فارس باید پر از نورانیت قرآن شود آیتالله دژکام: کمبود مربی، چالش اصلی فعالیتهای قرآنی در فارس است حجت الاسلام حسینی: توجه کافی به هوش مصنوعی برای آموزش قرآن نشده است حرم شاهچراغ(ع) میزبان پانزدهمین محفل انس با قرآن کریم «بُشری» برچسبها محفل انس با قرآن کریم قرآن کریم شاهچراغ (ع)
نظر شما