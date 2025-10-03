تولیت حرم شاهچراغ(ع): غرب در جنگ ۱۲ روزه از ایران تودهنی محکمی خورد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم کلانتری شامگاه پنجشنبه در جلسه جهاد تبیین حرم مطهر شاهچراغ (ع) به تاریخچه‌ای پیرامون مناقشه هسته‌ای کشورمان و استکبار جهانی پرداخت و گفت: آغاز این جریان از سال ۱۳۸۱ یعنی حدود ۲۳ سال قبل و در دولت اصلاحات بوده است و اولین بیانیه آژانس انرژی اتمی در خصوص برنامه هسته‌ای ایران، در خرداد ۱۳۸۲ صادر شد.

وی ادامه داد:برنامه صلح آمیزی که کشورهای غربی تلاش داشتند با فریب افکار عمومی و ظاهرسازی، هدف آن را نظامی و رسیدن به بمب اتمی عنوان کنند و سیاست تحریم و فشار حداکثری علیه ایران در پیش گرفتند، اما در طی این سال‌ها، برای کل دنیا روشن شده است که هدف از این فشارها نه بحث هسته‌ای و حتی کاربردهای نظامی آن، بلکه موضوعات دیگری است.

غرب تمام توافق‌نامه‌ها با ایران در طول این سال‌ها زیر پا گذاشت

تولیت حرم شاهچراغ(ع) در ادامه به «بیانیه سعدآباد» اشاره کرد و افزود: در ۲۹ مهر ۱۳۸۲، اولین توافق بین ایران و سه کشور اروپایی در نشست مشترک وزرای خارجه انگلستان، آلمان و فرانسه و هیأت ایرانی در تهران، «بیانیه سعدآباد» امضا شد، با این حال کشورهای اروپایی به این توافق‌نامه عمل نکردند و به بهانه‌های مختلف مجدداً جلسات متعددی از سر گرفته شد.

حجت الاسلام کلانتری با بیان اینکه در طول این سالها طرف های غربی تمام توافق نامه ها و تفاهم نامه را زیر پا گذاشتند گفت:.بعد از ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت، محمد البرادعی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که یک فرد مسلمان مصری بود، در گزارشی به شورای حکام درباره پرونده هسته‌ای ایران، تصریح کرد که آژانس هیچگونه انحرافی به سوی تسلیحات اتمی و کاربرد نظامی، در پرونده هسته‌ای ایران مشاهده نکرده است، که باعث عصبانیت آمریکا شد.

وی ادامه داد: با وجودی‌که پرونده هسته ای ایران به لحاظ چارچوب‌های عرفی و قانونی، مختومه شده بود، مجدداً آمریکا به شورای امنیت سازمان ملل فشار آورد تا قطعنامه‌ای جدید علیه ایران صادر شود.

تولیت حرم شاهچراغ (ع) افزود: سردمداران استکبار جهانی، در کنار صدور قطعنامه‌ها، ترور دانشمندان هسته‌ای کشورمان را هم در دستور کار خود قرار دادند، اولین ترور در تهران با شهادت شهید شهریاری شروع شد و بعد از آن شهید مصطفی احمدی روشن و شهید علی محمدی؛ استاد دانشگاه تهران به شهادت رسیدند. در آخرین عملیات تعداد بسیار زیادی از دانشمندان هسته‌ای جمهوری اسلامی را در دفاع مقدس ۱۲ روزه به شهادت رساندند.

مکانیزم ماشه خودکشی غرب بود

حجت الاسلام کلانتری در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به اجرای مکانیزم ماشه گفت: این موضوع به مثابحه خودکشی برای غرب است زیرا با این بدعهدی‌های سردمداران استکبار در قبال معاهدات و توافقنامه‌های بین المللی، مردم دنیا به خوبی متوجه شدند که تمام این مدعیان حقوق بشر و صلح، مستکبران دروغگویی هستند که تحت هیچ شرایطی نمی‌توان به آنها اعتماد کرد.

وی با اشاره به علت اجرای مکانیزم ماشه ادامه داد: غرب در جنگ ۱۲ روزه در حقیقت یک تودهنی بسیار بد از ایران خورد. جنگی که آنها طراحی کرده بودند تا به خیال خام خودشان ظرف ۲۴ ساعت کار نظام جمهوری اسلامی ایران را تمام کنند، اما در نهایت به التماس آنها برای اعلام آتش‌بس منجر شد؛ و این ضربه سختی که بر آنها وارد شد آنقدر برای اسرائیل و غرب دردآور بود که از این دیوانه بازی‌ها هرچه بخواهند انجام می‌دهند.

تولیت حرم شاهچراغ(ع) افزود: آنها در توهمات باطل خودشان احساس می‌کردند که سوریه و لبنان از دست ایران خارج شده و فقط عراق باقی مانده و بعد به ایران خواهند رسید و حال زمان قدرت نمایی است! اول اینکه سوریه هنوز از دست ایران خارج نشده است و وضعیت این کشور به گونه ای است که هر بخش آن دست یک گروه خاص می‌باشد که حتی بعضی از استان‌های این کشور دشمن سرسخت آمریکا و اسرائیل هستند، باید مقداری صبر کنند تا ببینند چه اتفاقی خواهد افتاد، برای قضاوت بسیار زود است. وضعیت لبنان هم که با حضور میلیونی مردم آن کشور در مراسم سالگرد شهادت سید حسن نصرالله مشخص شد. حزب الله، نه‌تنها از بین نرفته بلکه تازه جان گرفته و حتی از زمان جنگ هم منسجم‌تر شده است. جوانان شیعه لبنان اینگونه نیستند که به راحتی از انتقام خون شهید سید حسن نصرالله، دست بردارند و در این زمینه کوتاه بیایند، این موضوع را دبیر کل حزب الله چندین بار تاکید کرده‌ که تا زمان رسیدن به کربلائیان و عاشورائیان، بر پای عهد خود ایستاده‌اند.

نباید به دنبال مقصر در بحث برجام باشیم زیرا اتحاد رمز پیروزی است

حجت الاسلام کلانتری گفت: در بحث برجام و اسنپ بک و قصورهایی که صورت‌گرفته، هرچه بوده تمام شده است، در جبهه انقلاب نباید این‌ها باعث ایجاد اختلاف گردد، نباید به دنبال مقصر این موضوع باشیم، که این خود باعث تفرقه افکنی می‌شود و دشمن از همین سوء استفاده خواهد کرد. اتحاد مقدس که همیشه رمز پیروزی انقلاب بوده است امروز نیز باعث پیروزی ملت ایران می‌باشد.

تولیت حرم مطهر شاهچراغ(ع) تصریح کرد: اگر حتی ذره ای تمایل نسبت به آمریکا در کشور ما وجود داشت، ممکن بود با وقوع جنگ مشکلی برای کشور ایجاد شود اما تنفر از آمریکا و رژیم منحوس اسرائیل در ایران، ۹۰ درصد به بالا است و همه ملت یک دست در مقابل دشمن ایستاده‌اند و این نقطه قوت جمهوری اسلامی ایران می‌باشد و همان چیزی است که مقام معظم رهبری از آن به اتحاد مقدس و وحدت کلمه یاد کردند که به هیچ وجه نباید مخدوش گردد.