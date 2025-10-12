حرم شاهچراغ(ع) میزبان پانزدهمین محفل انس با قرآن کریم «بُشری»

به گزارش خبرنگار مهر، پانزدهمین محفل انس با قرآن کریم «بُشری» در حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) برگزار خواهد شد.

این مراسم روز سه شنبه ۲۲ مهرماه از هنگام نمازمغرب و عشاء در شبستان امام خمینی (ره) این آستان مقدس برگزار می‌گردد.

سخنران این مراسم آیت الله لطف الله دژکام نماینده ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز و مهمان ویژه مراسم حجت الاسلام والمسلمین سید مصطفی حسینی دبیر شورای هماهنگی و گسترش فعالیت‌های قرآنی کشور، نماینده محترم ولی فقیه و امام جمعه زنجان خواهد بود.

همچنین مهدی روحانی قاری برجسته کشوری در این برنامه به تلاوت خواهد پرداخت.

این مراسم همراه با شعرخوانی، مسابقه، قرعه کشی و اهدای جوایز نفیس خواهد بود.