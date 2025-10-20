حضور«نصف و نیمه» شمشیربازان در آسیا؛ رقابت با «درجه ۲»‌ها برای مدال

به گزارش خبرنگار مهر، مالزی برگزارکننده مسابقات شمشیربازی قهرمانی زیر ۲۳ سال آسیا است. این رقابت ها ۳۰ مهر تا ۴ آبان همزمان در هر دو بخش پسران و دختران و هر سه اسلحه سابر، فلوره و اپه برگزار می شود.

حضور کمرنگ شمشیربازان زیر ۲۳ سال ایران در آسیا

در فاصله کمتر از یک هفته به آغاز این مسابقات، فهرست بازیکنان شرکت کننده در هر اسلحه نهایی شده است؛ فهرستی که نام بازیکنان ایرانی فقط در یک اسلحه و یک بخش از آن به چشم می خورد.

اسلحه سابر پسران تنها اسلحه ای است که رقابت هایش با حضور شمشیربازان ایران برگزار خواهد شد. بر این اساس قرار است تیم ایران با ترکیب نیما آقایی، محمدمهدی شاکر، طاها کارگر پور و پارسا پورسلمان (پسر رئیس فدراسیون شمشیربازی) در این رقابت ها شرکت داشته باشد. محمد رهبری هم هدایت تیم اعزامی را بر عهده خواهد داشت.

رقابت با «درجه ۲»‌ها برای مدال

بر اساس فهرست رجیستری شده از شمشیربازان شرکت کننده در رقابت های زیر ۲۳ سال آسیا، خیلی از کشورها نماینده ای در این مسابقات ندارند. ویتنام و چین تایپه از جمله کشورهای غایب در مالزی هستند اما مهمتر از آنها غیبت چین، ژاپن، کره جنوبی و ازبکستان است، تیم های همیشه مدعی در شمشیربازی که هیچ نماینده ای در این دوره مسابقات ندارند.

شاید در پیش بودن فصل جدید تقویم فدراسیون جهانی باعث امتناع این کشورها از اعزام نماینده به مسابقات زیر ۲۳ سال آسیا شده است تا بتوانند با آسودگی خاطر بیشتر، روی روند آماده سازی ترکیب ملی پوشان‌شان که بعد از المپیک و در راستای جوانگرایی دستخوش تغییرات شد، تمرکز داشته باشند. این شرایط اما فرصتی ایجاد کرده تا شمشیربازان حداقل «ناخواسته» به مدال نزدیک تر شوند.

در غیاب شمشیربازان کشورهای همیشه مطرح و مدعی، شمشیربازان اعزامی ایران باید با نمایندگانی از کشورهای درجه ۲ این رشته رقابت داشته باشند که اعتبار قابل استنادی در شمشیربازی آسیا ندارند.

هنگ کنگ، عراق، قزاقستان، مالزی، فیلیپین و تایلند ۶ کشوری هستند که در کنار ایران برگزارکننده رقابت های تیمی اسلحه سابر در مسابقات زیر ۲۳ سال آسیا هستند. دیدارهای بخش انفرادی این اسلحه هم با حضور ۳۶ شمشیرباز از این کشورها برگزار می شود که ۴ نفرشان ایرانی هستند.

در این شرایط و با توجه به تعداد کم شرکت کنندگان و سطح پائین آنها، انتظار می رود که شمشیربازان اسلحه سابر با دست پر از مسابقات بازگردند.

فرصت از دست رفته برای محک دیگر شمشیربازان

مشخص نیست که چرا فدراسیون شمشیربازی حضور در مسابقات قهرمانی زیر ۲۳ سال آسیا را محدود به اسلحه سابر پسران کرده است در حالیکه با توجه به شرایط شمشیربازان دو اسلحه فلوره و اپه پسران و دختران و حتی اسلحه سابر دختران، حضور در این رقابت ها می توانست بهترین فرصت برای محک و ارزیابی آنها باشد به خصوص که مدعیان همیشگی غایب هستند و در این شرایط، شمشیربازان ایران با استرس کمتری از باخت و عملکردِ بد می توانستند مورد آزمون و خطا قرار بگیرند و حتی تا پای مدال هم پیش بروند.

شرایط مسابقات به گونه ای است که در برخی بخش ها (تیمی)، تعداد شرکت کنندگان کمتر از انگشتان یک دست است. درست است که نتیجه گیری در چنین جدولی خیلی قابل استناد و معتبر نخواهد بود اما برای بسیاری از شمشیربازان ایران - به غیر از اسحه سابر پسران- که در طول سال همواره به دلایل مختلف داخلی و خارجی، با معضل اعزام و کمبود تجربه تقابل با نمایندگان دیگر کشورها مواجه هستند، حضور در رقابت های زیر ۲۳ سال آسیا بهترین فرصت بودتا محک بخورند و حتی با کسب نتیجه - با توجه به تعداد و شرایط شرکت کنندگان- انگیزه بیشتری برای ادامه کار پیدا کنند.

فدراسیون شمشیربازی که به طور معمول باید بعد از المپیک وارد چرخه جوانگرایی در ترکیب تیم های ملی خود می شد، اگر به این مقوله اهمیت بیشتری می داد و پشتوانه سازی و آینده نگری را مدنظر داشت، قطعا در اعزام کامل تیم به مسابقات کوتاهی نمی کرد.

تعداد شرکت کنندگان در مالزی

مسابقات شمشیربازی قهرمانی زیر ۲۳ سال آسیا در شرایطی برگزار می شود که اسلحه اپه پسران در هر دو بخش انفرادی و تیمی، شلوغ ترین جدول را دارد. رقابت های این اسلحه در جدول انفرادی ۴۱ شرکت کننده داد و در بخش تیمی هم ۸ تیم رقابت های این اسلحه را برگزار می کنند.

تعداد شرکت کنندگان در هر یک از بخش های این رقابت ها به این شرح است:

بخش انفرادی

* اسلحه سابر دختران: ۲۵ نفر

* اسلحه اپه پسران: ۴۱ نفر

* اسلحه فلوره دختران: ۲۶ نفر

* اسلحه سابر پسران: ۳۶ نفر

* اسلحه فلوره پسران: ۳۷ نفر

* اسلحه اپه دختران: ۲۶ نفر

بخش تیمی

* اسلحه فلوره دختران: ۶ تیم

* اسلحه اپه پسران: ۸ تیم

* اسلحه سابر دختران: ۴ تیم

* اسلحه سابر پسران: ۷ تیم

* اسلحه فلوره پسران: ۷ تیم

* اسلحه اپه دختران: ۴ تیم