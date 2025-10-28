به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون بین المللی شمشیربازی (FIE) هر ساله برگزارکننده رقابت هایی با عنوان «جام جهانی» یا «گرندپری» است که میزبانان آنها جایگاهی ثابت در تقویم این فدراسیون دارند. مجموع این رویدادها یک «فصل» مهم و تعیین کننده پیش روی شمشیربازان جهان قرار می دهد تا از «حضورِ نتیجه بخش» در آن، وضعیت امتیازی و جایگاهی خود را در رنکینگ جهانی انفرادی و تیمی بهبود بخشند.

از اهمیت رنکینگ جهانی FIE و تاثیرگذاری آن، همین بس که شمشیربازی اسلحه سابر ایران هر دو «سهمیه تیمی» خود برای حضور در المپیک های توکیو و پاریس را از از طریق رنکینگ جهانی کسب کرد ضمن اینکه برای ادوار گذشته المپیک بازیکنانی مانند مجتبی عابدینی (المپیک ریو) و علی پاکدامن (المپیک پاریس) هم با ایستادن در جایگاه های برتر همین رنکینگ «سهمیه انفرادی» خود را قطعی کردند.

این در حالی است که برخلاف گذشته ای نه چندان دور، شمشیربازان و تیم ملی اسلحه سابر ایران امروز حال و روز مناسبی و درخور شانی در رنکینگ جهانی ندارند و همین مسئله اهمیت ۸ رویداد فصل جدید FIE و حضور نتیجه بخش در آنها را برای ایران بیشتر و ضروری تر می کند.

تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر به عنوان تیم هفتم جهان وارد المپیک شد اما حالا بعد از یک سال در رده 15 جهان قرار دارد

شمشیربازی اسلحه سابر ایران بعد از المپیک ۲۰۲۴ پاریس، امتیازات زیادی را از دست داد که شاید بیشترین آنها به خاطر «غیبت اجباری» در مسابقات قهرمانی آسیا (تیر - اندونزی) و بعد از آن «عملکردِ افتضاح» در رقابت های قهرمانی جهان (مرداد - گرجستان) از اندوخته های ایران کسر شد که سقوط تا رده پانزدهم رنکینگ جهانی را به همراه داشت در حالیکه ایران با جایگاه هفتم جهان عازم گرجستان شده بود.

البته که عملکردِ پرانتقاد در مسابقات قهرمانی جهان، نتیجه یکسال «اصرارِ خودخواسته» در بی برنامگی و حتی جوانگرایی به موقع در تیم ملی اسلحه سابر بود که باید بلافاصله بعد از المپیک آغاز می شد اما تعلل در اجرای آن، به قدری طولانی شد که چنین ضربه ای به این تیم و بازیکنانش زد؛ بستر این ضربه پیش از مسابقات قهرمانی جهان و در جریان حضور متزلزل در تمام جام های جهانی و گرندپری های فصل قبل ایجاد شده بود.

تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر تقویم فصل قبل فدراسیون جهانی را با نایب قهرمانی در الجزایر آغاز کرد، البته که آن رویداد به خاطر شرایط زمانی، در شرایطی خاص و بدون حضور مدعیان برگزار شد، موضوعی که خبرگزاری مهر در گزارشی با عنوان «جام جهانی در غیاب ستاره ها، نایب قهرمانی فریبنده شمشیربازی» به آن پرداخت. در ادامه عملکرد تیم ملی ایران در رویدادهای بعد از آن، گواه همین ادعا شد کمااینکه این تیم بعد از الجزایر، در هیچ یک از جام های جهانی اصلا وارد جمع ۸ تیم برتر نشد و با جایگاه هایی مثل نهمی (ایتالیا)، سیزدهمی (مجارستان) و دهمی (اسپانیا) به کار خود پایان داد. در بخش انفرادی مسابقات هم نمایندگان ایران خیلی زود از دور مسابقات کنار رفتند.

حالا بعد از یک سال حضور در «سراشیبی مطلق» و «پرحاشیه تر از همیشه» که حتی ورود وزارت ورزش را هم به همراه داشت، تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر در آستانه فصلی جدید از جام های جهانی و گرندپری ها قرار گرفته است. این فصل فرصتی برای جبران تمام امتیازات از دست رفته فصل گذشته است البته اگر برنامه ای برای آن تدارک دیده شده باشد.

«حضور نتیجه» بخش در فصل جدید فدراسیون جهانی، لازمه «شمشیربازیِ سقوط کرده» ایران است

شمشیربازی اسلحه سابر بعد از رقابت های قهرمانی جهان و با وجود ناکامی مطلقی که در گرجستان داشت، یک ماه و نیم طول کشید تا به تعطیلاتش پایان دهد و برنامه هایش را برای ادامه کار از سر بگیرد، تا به امروز اما مشخص نیست «تغییرات لازم» در تیم اعمال شده است به خصوص که بعد از مسابقات جهانی، فرزاد باهر ارسباران هم از ترکیب تیم جدا شد.

قاعدتا تیم ملی اسلحه سابر جوانتر از همیشه وارد فصل پیش روی فدراسیون جهانی می شود اما این تیم که همچنان بدون سرمربی است، به قدری آماده شده که بتواند حداقل در اولین رویداد فصل ۲۰۲۶ - ۲۰۲۵، نایب قهرمانی الجزایر را تکرار کند؟ البته که تاکید می شود این عنوان سال گذشته در شرایطی خاص به دست آمد اما عدم دستیابی دوباره به آن، باعث حذف امتیازاتش از اندوخته های ایران می شود و این سقوط دوباره ای را به همراه خواهد داشت.

در هر صورت تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر از نیمه آبان با حضور در جام جهانی الجزایر وارد فصل جدید مسابقات فدراسیون جهانی می شود و انتظار می رود در این فصل در حد و اندازه تیمی ظاهر شود که از حالا به دنبال سهمیه المپیک است.

البته که FIE برای هر دوره بازی های المپیک، اقدام به محاسبه «امتیاز المپیکی» شرکت کنندگان در رویدادهای فصلِ ماقبل المپیک می کند و بر اساس آن نیمی از تیم های راه یافته به فهرست المپیک (۴ تیم از ۸ تیم) را مشخص می کند اما پرواضح است که کسب امتیاز و بهبود جایگاه در رنکینگ جهانی، بستر لازم و مناسب را برای نتیجه گیری بهتر در فصل پیش از المپیک فراهم می کند.

شمشیربازی اسلحه سابر به واسطه رنکینگ جهانی به نون و نوای المپیکی رسید و حالا باید به جایگاه قبلی خود در این رنکینگ بازگردد

فصل جدید رقابت های شمشیربازی اسلحه سابر بر اساس تقویم فدراسیون جهانی به این شرح است:

* جام جهانی الجزایر (۱۵ تا ۱۸ آبان)

* گرند پری اورلئان فرانسه (۱۴ تا ۱۵ آذر)

* گرند پری تونس (۱۹ تا ۲۱ دی)

* جام جهانی سالت سیلک سیتی آمریکا (۲ تا ۵ بهمن)

* جا جهانی پادووا ایتالیا (۱۵ تا ۱۷ ا سفند)

* جام جهانی بوداپست مجارستان (۷ تا ۹ فروردین)

* گرندپری سئول کره جنوبی (۱۱ تا ۱۳ اردیبهشت)

* جام جهانی قاهره مصر (اول تا ۳ خرداد)

تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر در ادامه این فصل باید در رقابت های قهرمانی آسیا و قهرمانی جهان شرکت کند. این مسابقات به ترتیب خرداد و تیر سال آینده برگزار می شود. میزبانی رقابت های قهرمانی آسیا هنوز مشخص نیست اما مسابقات قهرمانی جهان در هنگ کنگ برگزار خواهد شد.