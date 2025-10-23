حذف زودهنگام شمشیربازان ایران در آسیا؛ تکرار ناکامی در غیاب مدعیان

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات شمشیربازی زیر ۲۳ سال آسیا امروز (پنجشنبه اول آبان) با برگزاری دیدارهای جدول حذفی اسلحه سابر در مالزی پیگیری شد و طی آن نمایندگان کشورمان با شکست برابر حریفان خود خیلی زود به کارشان در این رقابت‌ها پایان داند.

در چارچوب این رقابت‌ها، نیما آقایی که روز گذشته در مرحله مقدماتی صاحب ۴ برد و یک باخت شده بود، در مرحله حذفی و در جدول ۳۲ نفره با شکست ۱۵ بر ۱۲ حریف مالزیایی به جدول ۱۶ نفره راه یافت اما در این مرحله برابر حریفی از سنگاپور ۱۵ بر ۱۱ باخت و حذف شد. آقایی بهترین عملکرد را در میان نمایندگان ایران داشت چراکه پیش از او، دیگر شمشیربازان کشورمان حذف شده بودند.

طاها کارگرپور که در جدول مقدماتی صاحب ۳ باخت و ۲ برد شده بود، در اولین دیدار حذفی با نتیجه ۱۵ بر ۱۴ مقابل نماینده سنگاپور باخت و حذف شد. شاکر نیز در این مرحله نتیجه رقابت با حریفی از هند را ۱۵ بر ۸ واگذار کرد و از دور رقابت‌ها کنار رفت. شاکر با دو برد و سه باخت از مرحله مقدماتی صعود کرده بود.

پارسا پورسلمان (پسر رئیس فدراسیون) نیز اصلاً به مرحله حذفی نرسید. او در مرحله مقدماتی تنها یک برد به دست آورد و با واگذاری نتیجه ۴ دیدار از صعود بازماند. بدین ترتیب شمشیربازان اسلحه سابر در دومین روز رقابت‌های زیر ۲۳ سال آسیا به کار خود در بخش انفرادی پایان دادند.

این بخش از مسابقات با حضور ۳۶ شمشیرباز برگزار شد و در جدول رده بندی نیما آقایی صاحب جایگاه ۱۱ شد، شاکر در رده ۲۳ ایستاد، کارگرپور جایگاه ۲۶ به خود اختصاص داد و پورسلمان در رده ۳۱ قرار گرفت.

شمشیربازان ایران در حالی به کسب این نتایج بسنده کردند که تیم های مدعی مانند ژاپن، چین و کره جنوبی در این رقابت ها نماینده ای ندارند.

رقابت‌های شمشیربازی زیر ۲۳ سال آسیا در هر سه اسلحه پسران و دختران برگزار می‌شود اما ایران تنها در اسلحه سابر پسران نماینده اعزامی دارد. نمایندگان ایران دو روز دیگر در بخش تیمی مقابل حریفانشان قرار می‌گیرد.