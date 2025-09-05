به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون شمشیربازی هر سال برگزارکننده رویدادی با عنوان «رقابت های بین المللی ستلایت» است. به همین منظور از کشورهای عضو فدراسیون جهانی برای حضور در آن دعوت می شود اما استقبال دیگر کشورها از آن در حدی است که مسابقات بیشتر به کام خودِ ایرانی هاست و کمتر نامی از ورزشکاران دیگر کشورها در آن دیده می شود.

سال گذشته رقابت های بین المللی ستلایت با حضور ۴۱ ورزشکار از ایران و تنها ۲ کشور خارجی ترکیه و عراق برگزار شد. در دوره جدید این رقابت ها هم همین تعداد کشور شرکت دارند اما با تعداد ورزشکار کمتر.

زمان برگزاری پنجمین دوره رقابت های بین المللی شمشیربازی ستلایت در ارومیه فردا (شنبه ۱۵ شهریور) است. طبق آخرین به روز رسانی صورت گرفته در فهرست شرکت کنندگان، تنها ۳۴ نفر برگزارکننده این رقابت ها هستند که ۲۵ نفرشان ایرانی اند. عراق و ترکیه هم قرار است به ترتیب با ۶ و ۳ بازیکن در مسابقات شرکت داشته باشند.

رقابت های ستلایت ارومیه در اسلحه سابر برگزار می شود اما دو بازیکن اصلی تیم ملی ایران یعنی علی پاکدامن و محمد فتوحی در مسابقات غایب هستند. پاکدامن سال گذشته هم در رقابت ها شرکت نداشت و در مورد فتوحی هم آسیب دیدگی دلیل غیبت عنوان شده است.

علاوه بر این، مدافع عنوان قهرمانی مسابقات ستلایت هم غایب این رقابت ها خواهد بود. سال گذشته «فورکان یامان» از ترکیه در دیدار پایانی این مسابقات موفق شد ۱۵ بر ۱۳ نیما زاهدی از کشورمان را شکست داده و به مقام قهرمانی دست یابد. او اما از حضور در مسابقات امسال امتناع کرده است.

غیبت همین بازیکنان، بیانگر سطح کیفی پائین مسابقاتی است که با عنوان بین المللی برگزار می شود و فدراسیون شمشیربازی آن را به عنوان یکی از دستاوردهای خود برجسته می کند و حتی در اطلاع رسانی مربوط به مسابقات، تاکید داشته رقابت ها با حضور «برترین بازیکنان داخلی و خارجی» برگزار می شود.

یک روز پس از رقابت های ستلایت، فینال مسابقات لیگ اسلحه سابر در ارومیه برگزار خواهد شد.