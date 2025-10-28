به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون جهانی شمشیربازی (FIE) از نیمه آبان با برگزاری جام جهانی الجزایر، فصل جدید رقابت های خود که امتیاز آن تاثیر مستقیم روی رنکینگ انفرادی و تیمی شرکت کنندگان دارد را آغاز می کند.

این فصل از تقویم فدراسیون جهانی با برگزاری ۸ جام جهانی (انفرادی - تیمی) و گرند پری (تیمی) پیگیری می شود. آمریکا یکی از میزبانان این مسابقات است که بعد از چندسال به جمع میزبانان جام جهانی شمشیربازی بازگشته و قرار است در فصل پیش رو این رقابت ها را برگزار کند.

طبق تقویم FIE آمریکا از ۲ بهمن میزبان جام جهانی شمشیربازی است که در هر دو بخش انفرادی و تیمی برگزار خواهد شد.

فدراسیون شمشیربازی که فصل جدید رقابت های فدراسیون جهانی را با حضور در اولین رویداد آن یعنی جام جهانی الجزایر آغاز می کند، قصد دارد در جام جهانی آمریکا هم شرکت داشته باشد اما تنها با ۳ شمشیرباز.

حضور در جام جهانی آمریکا در حالی در برنامه فدراسیون شمشیربازی قرار دارد که طی ماه های اخیر ورزشکاران کشورمان در برخی رشته به خاطر عدم صدور ویزا یا سابقه آمریکا در این زمینه، فرصت حضور در مسابقاتی به میزبانی این کشور را از دست داده اند.