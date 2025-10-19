دور انتخابی مسابقات جهانی WorldSkills Shanghai ۲۰۲۶ آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی آروان‌کلاد، طبق اعلام سازمان فنی‌وحرفه‌ای کشور، این دوره از مسابقات انتخابی WorldSkills Shanghai ۲۰۲۶ با حضور ۱۳۰۰ رقابت‌کننده و تیم‌های کارشناسی و داوری از سراسر کشور در ۳۸ رشته‌ی مهارتی و با حمایت اسپانسرهای مختلف بخش خصوصی تا روز یکشنبه ادامه خواهد داشت. آروان‌کلاد امسال هم با حمایت از رشته‌ها و شرکت‌کنندگان آی‌تی همراه این دوره از مسابقات است.

رشته‌های آی‌تی این دوره از مسابقات با همراهی ۷۹ شرکت‌کننده در شش رشته شامل پردازش ابری (Cloud Computing)، امنیت سایبری (Cyber Security)، مدیریت سیستم‌های تحت شبکه (IT Network Systems Administration)، توسعه‌ی نرم‌افزارهای موبایل (Mobile Applications Development)، توسعه‌ی نرم‌افزار (Software Applications Development) و فناوری‌های وب (Web Technologies) جریان دارد.

این دوره از مسابقات با استقبال گسترده‌ی شرکت‌کنندگان دختر و پسر بین ۱۴ تا ۲۲ سال از استان‌های مختلف کشور از جمله استان‌های خوزستان، گلستان، آذربایجان غربی، خراسان جنوبی، یزد، همدان، تهران و… تا روز یک‌شنبه ۲۷ مهر ادامه دارد.

رقابتی برای آشنایی با جدیدترین دانش‌های جهانی مهارت

این دوره از مسابقات ملی مهارت برای نخستین‌بار به‌شکل متمرکز با برگزاری هم‌زمان رقابت میان تمامی رشته‌ها و در «شهر نمایشگاهی اصفهان» برگزار می‌شود، فرصتی که به شرکت‌کنندگان امکان می‌دهد تجربه‌ای مشابه برگزاری مسابقات جهانی داشته باشند.

گفتنی است که کم‌سن‌ترین شرکت‌کنندگان امسال این مسابقات، سه نوجوان ۱۵ ساله هستند. در کنار ۷۰۰ رقابت‌کننده‌، بیش از ۶۰۰ داور، کارشناس، ناظر و عامل اجرایی در بخش‌های اجرایی، طراحی سوالات و ماژول‌های مسابقات، نظارت، ارزیابی و داوری نهایی همراهی دارند تا از برگزاری تا ارزیابی‌ها همگی هم‌راستا با استانداردهای مسابقات جهانی مهارت پیاده‌سازی شوند.

غلامرضا راز؛ مدیر مسابقات ملی و بین‌المللی مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور درباره‌ی بیست‌ودومین دوره‌ی مسابقات ملی مهارت می‌گوید: «مهم‌ترین هدف ما انتخاب استعدادها و آشنایی رقابت‌کنندگان با آخرین دانش‌های رشته‌های انتخابی‌شان است».

غلامرضا راز می‌گوید که برندگان این دوره، وارد اردوی انتخابی مسابقات جهانی خواهند شد و پس از پشت سر گذاشتن دوره‌های آماده‌سازی و انتخاب نماینده‌ی نهایی هر رشته، راهی مسابقات جهانی ( WorldSkills Shanghai ۲۰۲۶) خواهند شد.

پویا پیرحسینلو؛ مدیرعامل آروان‌کلاد که خود از مدال‌آوران سابق مسابقات جهانی مهارت در رشته‌ی شبکه بوده است، درباره‌ی دلیل حمایت پیوسته‌ی آروان از این مسابقات و شرکت‌کنندگان رشته‌های آی‌تی آن، می‌گوید: «همان‌طور که ورزش‌های قهرمانی جزو چشم‌اندازهای عمومی جامعه هستند و در افزایش انگیزه برای دیگر رقابت‌کنندگان و افزایش انگیزه‌ی سلامت جامعه موثرند، مسابقات علمی و مهارتی مانند WorldSkills هم با تاثیر روی هزاران فرد باانگیزه و متخصص، چنین کارکردی دارد. ما در آروان به اندازه‌ای که بتوانیم، تلاش می‌کنیم تا سهمی در شکل‌گیری این داستان داشته باشیم و از رشته‌های مرتبط با حوزه‌ی خودمان حمایت کنیم».

پیش‌تر و در دوره‌های پیشین با حمایت آروان، ایران توانست در رشته‌های نوظهورتری مانند پردازش ابری و توسعه‌ی نرم‌افزارهای موبایل رقابت‌کنندگانی در عرصه‌ی جهانی داشته باشد.

علاقه‌مندان می‌توانند آخرین اخبار، برنامه‌های زمانی و نتایج مسابقات را از وب‌سایت رسمی سازمان فنی و حرفه‌ای کشور دنبال کنند.