نفرات برتر مسابقات روئینگ المپیاد استعدادهای برتر دختران مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات روئینگ المپیاد استعدادهای برتر دختران در محل سد شهر چای ارومیه درحال برگزاری است و امروز دوشنبه فینال مسابقات ۱۰۰۰ متر گروه سنی الف برگزار شد و اسامی زیر به عنوان نفرات اول تا سوم انتخاب شدند:

نفر اول: نازنین تندر از گیلان با ثبت زمان ۴.۴۰.۵۰

نفر دوم: فاطمه شاکری از تهران با ثبت زمان ۴.۴۳.۱۶

نفر سوم: آرامه ابراهیم قناعتی از توابع تهران با ثبت زمان ۴.۵۳.۰۵

مسابقات المپیاد استعدادهای برتر روئینگ کشور در بخش دختران با حضور ۱۱ استان کشور در ارومیه در حال برگزاری است.

در این رقابت‌ها که ۳۵ ورزشکار، مربی و سرپرست از ۱۱ استان کشور (آذربایجان غربی، خوزستان، گیلان، منطقه آزاد انزلی، تهران، توابع تهران، مازندران، زنجان، البرز، هرمزگان و کردستان) حضور دارند.