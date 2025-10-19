دادستان گنبد: برای ۳۵ هزار مترمربع از اراضی بنیاد مستضعفان سند صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ارمی از صدور سند برای ۳۵ هزار مترمربع از اراضی متعلق به بنیاد مستضعفان در این شهرستان خبر داد و گفت: این اقدام در راستای جلوگیری از دستاندازی به بیتالمال و مقابله با سودجویانی انجام شد که قصد تصرف این زمینها را داشتند.
وی افزود: این اراضی سالها بدون سند باقی مانده بود و خطر تعرض به آنها وجود داشت. به همین منظور، پس از بازدید میدانی، دستور اقدام فوری برای حدنگاری و صدور سند صادر شد و با همکاری اداره ثبت اسناد و املاک، در کمتر از یک هفته، ۱۴ فقره سند مالکیت برای این زمینها صادر و به بنیاد مستضعفان تحویل شد.
به گفته وی، ارزش این اراضی که در ورودی شهر گنبدکاووس قرار دارند، دستکم ۳۰۰ میلیارد تومان برآورد میشود.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان گنبدکاووس تأکید کرد: صیانت از اموال عمومی و بیتالمال از اولویتهای جدی دستگاه قضائی است و با هرگونه تلاش برای تصرف غیرقانونی اموال عمومی برخورد قاطع خواهد شد.
