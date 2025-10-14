  1. استانها
  2. گلستان
۲۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۲۵

تشکیل پرونده قضایی برای مرگ دو کودک در خان‌ببین

تشکیل پرونده قضایی برای مرگ دو کودک در خان‌ببین

خان‌ببین-حوزه قضایی خان‌ببین از تشکیل پرونده درباره مرگ دو کودک ۷ و ۱۲ ساله خبر داد و گفت: علت دقیق مرگ پس از نمونه‌برداری از غذا و نوشیدنی مصرفی، در انتظار نظر پزشکی قانونی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید علیزاده از تشکیل پرونده درباره مرگ دو کودک دراین حوزه قضایی خبر داد و گفت: سه شب پیش، فوت دو کودک ۱۲ و هفت ساله گزارش شد و مادر این دو کودک علت مرگ آنان را، مسمویت پس از خوردن غذای فست فودی، اعلام کرد.

علیزاده افزود: بلافاصله پرونده در دادگستری خان ببین تشکیل و نمونه برداری از محتویات معده کودکان، باقی مانده غذا و نوشیدنی آنان، انجام شد و منتظر اعلام نظر کارشناسی پزشکی قانونی هستیم.

وی ادامه داد: مغازه فست فودی هم فعلاً تا تکمیل تحقیقات پلمب است و از تمام مواد اولیه موجود در این مغازه هم، نمونه برداری صورت گرفته و کار بررسی کارشناسی، در حال انجام است.

علیزاده با تاکید بر اینکه اعلام نظر قطعی، درباره علت دقیق مرگ این کودکان، منوط به نتیجه نمونه برداری هاست؛ افزود: از پزشکی قانونی خواسته‌ایم، زودتر نتیجه آزمایش‌ها را اعلام کند.

وی افزود: آنچه تاکنون ثابت شده، این است که، مورد دیگری از مسمویت در بین مشتریان ِ همان شب ِ این مغازه فست فودی، به دادگستری و شبکه بهداشت شهرستان، گزارش نشده است.

کد خبر 6622252

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها