به گزارش خبرنگار مهر، آن‌دسته از متقاضیان آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ که در زمان اعلام نتایج نهایی (مورخ ۱۹ مهرماه ۱۴۰۴) با توجه به اولویت کدرشته‌محل انتخابی برای آنان یکی از کدهای مندرج در جدول شماره ۱ اعلام شده است، در ردیف معرفی‌شدگان برای انجام مراحل مصاحبه و گزینش در رشته‌های تحصیلی انتخابی دانشگاه‌ها و مؤسسات مربوط قرار گرفته‌اند.

این دسته از متقاضیان در صورت تمایل، می‌توانند برای انجام مراحل مصاحبه و گزینش مطابق اطلاعات مندرجات در جدول شماره ۲ و همچنین توضیحات بند (۱) این اطلاعیه، از تاریخ ۲۶ مهرماه ۱۴۰۴ به منظور اطلاع از زمان انجام مصاحبه رشته معرفی شده به درگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه یا ارگان مربوط مندرج در جدول شماره ۲ مراجعه کنند.

۱- معرفی‌شدگان (کد ۲۹) رشته‌های تحصیلی کاردانی و کارشناسی فوریت‌های پزشکی پیش بیمارستانی:

متقاضیانی که اسامی آنان در ردیف معرفی‏ شدگان هریک از کدرشته‌های تحصیلی فوریت‌های پزشکی پیش‌بیمارستانی (کد ۲۹) اعلام شده است، لازم است با توجه به تعیین تعداد ۶ مرکز دانشگاهی برای انجام مراحل مصاحبه و گزینش از تاریخ ۲۶ مهرماه ۱۴۰۴، با توجه به استان محل اقامت خود برای اطلاع از برنامه زمانی، نشانی محل مصاحبه و همچنین مدارک لازم برای ارائه به دانشگاه در زمان مصاحبه، به درگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه مجری انجام مصاحبه خود (طبق جدول زیر) مراجعه کرده و پس از کسب اطلاعات لازم، منحصراً به دانشگاه مجری انجام مصاحبه که بر اساس استان محل اقامت معرفی‌شدگان تعیین شده، مراجعه کنند.

دانشگاه مجری مصاحبه استان محل اقامت معرفی‌شدگان دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران - مرکزی- قزوین - البرز - سمنان - مازندران- گلستان -گیلان و قم دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان غربی - آذربایجان شرقی- اردبیل و زنجان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان - کرمان - چهارمحال و بختیاری و یزد دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی - شمالی- جنوبی و سیستان و بلوچستان دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس -کهگیلویه و بویراحمد - هرمزگان و خلیج فارس -بوشهر دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه- کردستان- همدان- لرستان- خوزستان و ایلام



جدول شماره یک: کد و عنوان ارگان‌ها، دانشگاه‌ها و مؤسسات پذیرنده رشته‌های بورسیه و شرایط خاص

جدول شماره ۲: دانشگاه‌ها، مؤسسات و ارگان‌های پذیرنده رشته‌های بورسیه و دارای شرایط خاص