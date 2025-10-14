به گزارش خبرنگار مهر، آندسته از متقاضیان آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ که در زمان اعلام نتایج نهایی (مورخ ۱۹ مهرماه ۱۴۰۴) با توجه به اولویت کدرشتهمحل انتخابی برای آنان یکی از کدهای مندرج در جدول شماره ۱ اعلام شده است، در ردیف معرفیشدگان برای انجام مراحل مصاحبه و گزینش در رشتههای تحصیلی انتخابی دانشگاهها و مؤسسات مربوط قرار گرفتهاند.
این دسته از متقاضیان در صورت تمایل، میتوانند برای انجام مراحل مصاحبه و گزینش مطابق اطلاعات مندرجات در جدول شماره ۲ و همچنین توضیحات بند (۱) این اطلاعیه، از تاریخ ۲۶ مهرماه ۱۴۰۴ به منظور اطلاع از زمان انجام مصاحبه رشته معرفی شده به درگاه اطلاعرسانی دانشگاه یا ارگان مربوط مندرج در جدول شماره ۲ مراجعه کنند.
۱- معرفیشدگان (کد ۲۹) رشتههای تحصیلی کاردانی و کارشناسی فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی:
متقاضیانی که اسامی آنان در ردیف معرفی شدگان هریک از کدرشتههای تحصیلی فوریتهای پزشکی پیشبیمارستانی (کد ۲۹) اعلام شده است، لازم است با توجه به تعیین تعداد ۶ مرکز دانشگاهی برای انجام مراحل مصاحبه و گزینش از تاریخ ۲۶ مهرماه ۱۴۰۴، با توجه به استان محل اقامت خود برای اطلاع از برنامه زمانی، نشانی محل مصاحبه و همچنین مدارک لازم برای ارائه به دانشگاه در زمان مصاحبه، به درگاه اطلاعرسانی دانشگاه مجری انجام مصاحبه خود (طبق جدول زیر) مراجعه کرده و پس از کسب اطلاعات لازم، منحصراً به دانشگاه مجری انجام مصاحبه که بر اساس استان محل اقامت معرفیشدگان تعیین شده، مراجعه کنند.
|دانشگاه مجری مصاحبه
|استان محل اقامت معرفیشدگان
|دانشگاه علوم پزشکی تهران
|تهران - مرکزی- قزوین - البرز - سمنان - مازندران- گلستان -گیلان و قم
|دانشگاه علوم پزشکی تبریز
|آذربایجان غربی - آذربایجان شرقی- اردبیل و زنجان
|دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
|اصفهان - کرمان - چهارمحال و بختیاری و یزد
|دانشگاه علوم پزشکی مشهد
|خراسان رضوی - شمالی- جنوبی و سیستان و بلوچستان
|دانشگاه علوم پزشکی شیراز
|فارس -کهگیلویه و بویراحمد - هرمزگان و خلیج فارس -بوشهر
|دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
|کرمانشاه- کردستان- همدان- لرستان- خوزستان و ایلام
جدول شماره یک: کد و عنوان ارگانها، دانشگاهها و مؤسسات پذیرنده رشتههای بورسیه و شرایط خاص
جدول شماره ۲: دانشگاهها، مؤسسات و ارگانهای پذیرنده رشتههای بورسیه و دارای شرایط خاص
|ردیف
|نام دانشگاه
|آدرس درگاه اطلاع رسانی برای مصاحبه
|۱
|دانشگاه شاهد تهران
|shahed.ac.ir
|۲
|دانشگاه شهید مطهری
|www.motahari.ac.ir
|۳
|دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری دادگستری
|www.ujsas.ac.ir
|۴
|دانشگاه علامه طباطبایی تهران
|https://baconditions.atu.ac.ir
|۵
|دانشکده غیرانتفاعی رفاه تهران
|www.refah.ac.ir
|۶
|دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
|https://.iribu.ac.ir
|۷
|دانشکده آموزش عالی تربیت مربی عقیدتی سیاسی سپاه - قم
|www.smc.ac.ir
|۸
|دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا (ع) - مشهد
|www.imamreza.ac.ir
|۹
|دانشگاه علومپزشکی بقیهالله (عج) (بورسیه سپاه)
|www.bmsu.ac.ir
|۱۰
|دانشگاه علوم پزشکی ارتش (بورسیه ارتش)
|www.ajaums.ac.ir
|۱۱
|بورسیه فرماندهی نیروی انتظامی در دانشگاههای علومپزشکی
|از طریق ارگان ذیربط به معرفی شدگان اعلام خواهد شد.
|۱۲
|بورسیه وزارت دفاع در دانشگاه علوم پزشکی ارتش
|از طریق ارگان ذیربط به معرفی شدگان اعلام خواهد شد.
|۱۳
|رشتههای تحصیلی کاردانی و کارشناسی فوریتهای پزشکی پیشبیمارستانی دانشگاههای علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
|لازم است با توجه به استان محل اقامت خود و مطابق بند (۱) مندرج در این اطلاعیه به دانشگاههای علوم پزشکی مشخص شده مراجعه کنند.
|۱۴
|رشتههای پذیرش بدون آزمون کاردانی وزارت بهداشت
|به درگاه اطلاعرسانی دانشگاه علوم پزشکی استان بومی خود مراجعه کنند
|۱۵
|دانشگاه غیرانتفاعی سوره
|www.soore.ac.ir
|۱۶
|آموزشکده فنی نقشه برداری سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح
|http://ngo-ac.ir
|۱۷
|دانشگاه جامع امام حسین (ع)
|www.ihu.ac.ir
|۱۸
|دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) - نوشهر
|www.aja.ir/portal/home
|۱۹
|دانشگاه اراک (طرح فرا)
|araku.ac.ir/veb/edu
|۲۰
|رشتههای بورسیه صنعت و مشاغل (کدهای ۴۴ الی ۸۵) جدول شماره ۱
|sib.saorg.ir
نظر شما