  1. استانها
  2. گلستان
۲۷ مهر ۱۴۰۴، ۲۰:۳۴

بولاغی: ۸۰۰ تن تخم‌مرغ احتکارشده در رامیان کشف شد؛ پلمب سردخانه متخلف

رامیان - دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رامیان گفت: در ادامه نظارت‌ها بر بازار عرضه و توزیع کالاهای اساسی در بازدید از یکی از سردخانه‌های شهرستان رامیان ۸۰۰ تن تخم‌مرغ، کشف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل بولاغی اظهار کرد: در ادامه نظارت‌ها بر بازار عرضه و توزیع کالاهای اساسی در بازدید از یکی از سردخانه‌های شهرستان رامیان ۸۰۰ تن تخم مرغ، کشف شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رامیان گفت: این تخم‌مرغ ها، بدون تاریخ و فاقد مجوزهای قانونی در یکی از سردخانه‌های این شهرستان نگهداری می‌شد که توقیف و سردخانه محل نگهداری آن نیز، پلمب شد.

وی افزود: بخش زیادی از این تخم مرغ‌ها بدون مجوز حمل از دامپزشکی و مجوز نگهداری از جهاد کشاورزی، به مدت حدود دو ماه در این سردخانه انبار شده بود.

بولاغی اظهار کرد: نمونه برداری از این محموله انجام و برای بررسی سلامت آن به آزمایشگاه فرستاده شد.

وی افزود: در صورت تأیید سلامت، این محموله با نظارت دادستانی در بازار عرضه خواهد شد.

    • NP IR ۰۸:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۸
      0 0
      پاسخ
      یک مساله دیگر هم در زمینه تخلفات پزشک در کشور متاسفانه اتفاق افتاده برخی از پزشک ها خودشون داروخانه دارند البته با مجوز دکتر داروساز اقدام به فروش دارو می کنند همین باعث شکل گیری مافیای دارو در کشور شده .. و حتی با داروخانه طی می کنند برای فرستادن هر بیمار برای خرید دارو به نرخ آزاد و دریافت سهم درصد خود از آن داروخانه ..
    • NP IR ۰۹:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۸
      0 0
      پاسخ
      فساد هم متاسفانه درون هر دستگاهی وجود داره و هیچ کسی هم نمی بینه فقط خود ملت !!..

