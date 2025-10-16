  1. استانها
  2. گلستان
۲۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۳۶

رفع موانع بهره‌برداری از پروژه بزرگ تجاری گردشگری در بندرترکمن

رفع موانع بهره‌برداری از پروژه بزرگ تجاری گردشگری در بندرترکمن

گرگان-رئیس‌کل دادگستری گلستان از رفع موانع بهره‌برداری از پروژه بزرگ تجاری گردشگری در ترکمن خبر داد و گفت: برای تکمیل پروژه فرصت ۴ ماهه به سرمایه گذارداده شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر آسیابی در بازدید میدانی روند پیشرفت پروژه عمرانی بزرگ شهرستان ترکمن را مورد بررسی قرار داد و اظهار کرد: این پروژه که شامل بخش‌های تجاری و یک هتل است، مدت‌هاست در انتظار تکمیل مانده است که با بازدیدهای انجام شده قرار شد تا ۲۲ بهمن به بهره‌برداری برسد.

وی در خصوص گفتگو با سرمایه گذار و مالکان‌مغازه ها گفت: مهم‌ترین علت معطل ماندن این پروژه، نصب پست برق است که در همین بازدید با مدیر عامل توزیع برق استان تلفنی گفتگو شد و راهکارهای لازم برای حل مشکل بررسی و قرار شد طی نشستی در استانداری با حضور سرمایه گذار و اداره برق و سایر دستگاه‌های متولی، پیمانکار انتخاب و در ازای پول، مغازه تحویل و به این ترتیب مشکل این پروژه رفع شود.

آسیابی افزود: همچنین قرار شد همزمان با اقدامات برای تأمین برق، سازنده کار تکمیل این مجتمع تجاری را آغاز و حداکثر تا اواخر بهمن، به مردم تحویل دهد.

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: دادستان شهرستان ترکمن هر هفته از پروژه بازدید و روند پیشرفت کار را مستند می‌کند تا طبق قرار در بهمن ماه، پروژه آماده تحویل شود.

پروژه ترکمن مال یکی از پروژه‌های بزرگ تجاری و گردشگری شهرستان ترکمن است که ۷ سال پیش آغاز شد و به علت مشکلات مختلف، چند باری روند ساخت آن متوقف شد و بیش از صد نفر از بازاریان چشم به راه تحویل مغازه‌های خود در این پروژه هستند.


کد خبر 6624499

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها