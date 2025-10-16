به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر آسیابی در بازدید میدانی روند پیشرفت پروژه عمرانی بزرگ شهرستان ترکمن را مورد بررسی قرار داد و اظهار کرد: این پروژه که شامل بخشهای تجاری و یک هتل است، مدتهاست در انتظار تکمیل مانده است که با بازدیدهای انجام شده قرار شد تا ۲۲ بهمن به بهرهبرداری برسد.
وی در خصوص گفتگو با سرمایه گذار و مالکانمغازه ها گفت: مهمترین علت معطل ماندن این پروژه، نصب پست برق است که در همین بازدید با مدیر عامل توزیع برق استان تلفنی گفتگو شد و راهکارهای لازم برای حل مشکل بررسی و قرار شد طی نشستی در استانداری با حضور سرمایه گذار و اداره برق و سایر دستگاههای متولی، پیمانکار انتخاب و در ازای پول، مغازه تحویل و به این ترتیب مشکل این پروژه رفع شود.
آسیابی افزود: همچنین قرار شد همزمان با اقدامات برای تأمین برق، سازنده کار تکمیل این مجتمع تجاری را آغاز و حداکثر تا اواخر بهمن، به مردم تحویل دهد.
رئیس کل دادگستری گلستان گفت: دادستان شهرستان ترکمن هر هفته از پروژه بازدید و روند پیشرفت کار را مستند میکند تا طبق قرار در بهمن ماه، پروژه آماده تحویل شود.
پروژه ترکمن مال یکی از پروژههای بزرگ تجاری و گردشگری شهرستان ترکمن است که ۷ سال پیش آغاز شد و به علت مشکلات مختلف، چند باری روند ساخت آن متوقف شد و بیش از صد نفر از بازاریان چشم به راه تحویل مغازههای خود در این پروژه هستند.
