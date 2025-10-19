قسام: ارتباط ما با نیروهایمان قطع شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، گردان‌های عزالدین قسام، شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) امروز یکشنبه در واکنش به ادعای نقض آتش بس بعد از حادثه رفح، با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که قسام بر تعهد کامل خود به اجرای تمام توافقات، به ویژه آتش‌بس در سراسر نوار غزه تأکید دارد.

گردان‌های قسام همچنین با اشاره به گزارش‌هایی مبنی بر وقوع درگیری در منطقه رفح، اعلام کرد: ما هیچ اطلاعی از حوادث یا درگیری‌هایی که در منطقه رفح رخ می‌دهد، نداریم.

قسام دلیل این بی‌اطلاعی را مناطق قرمز توصیف کرد که تحت کنترل رژیم صهیونیستی بوده و ارتباط با نیروهای باقی‌مانده مقاومت در آن مناطق از زمان ازسرگیری جنگ علیه غزه در مارس سال جاری قطع شده است.

در این بیانیه، قسام تأکید کرده است: ما از آن تاریخ تاکنون هیچ اطلاعاتی مبنی بر اینکه آیا رزمندگان ما شهید شده‌اند یا هنوز زنده هستند، نداریم.

بر این اساس، گردان‌های قسام هرگونه ارتباط با حوادثی را که در این مناطق رخ می‌دهد، رد کرده و اعلام کردند: نمی‌توانیم با هیچ‌کدام از رزمندگانمان در آنجا در صورت زنده بودن آن‌ها، ارتباط برقرار کنیم.

گفتنی است که رژیم صهیونیستی با دستاویز قرار دادن نقض آتش بس غزه از صبح امروز حملاتی به جنوب غزه انجام داده است.