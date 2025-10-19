  1. فرهنگ و ادب
مهلت ارسال آثار به دومین جشنواره رسانه‌ای «بهارستان» تمدید شد

به دلیل استقبال فعالان رسانه‌ای، زمان ارسال آثار به جشنواره رسانه‌ای «بهارستان» یک هفته و تا دوم آبان‌ماه ۱۴۰۴ تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، باتوجه‌به استقبال خبرنگاران، عکاسان و فعالان رسانه‌ای کشور از دومین دوره جشنواره رسانه‌ای «بهارستان»، مهلت ارسال آثار به این جشنواره تا دوم آبان‌ماه ۱۴۰۴ تمدید شد.

دبیرخانه جشنواره اعلام کرد: این تصمیم باهدف ایجاد فرصت برابر برای مشارکت بیشتر اصحاب رسانه در سراسر کشور و تکمیل فرآیند ارسال آثار در بخش‌های مختلف از جمله مکتوب، تصویری، صوتی، گرافیکی، فضای مجازی و عکس اتخاذ شده است.

بر اساس آیین‌نامه جشنواره، آثار باید در بازه زمانی ۸ خرداد ۱۴۰۳ تا ۲۰ مهر ۱۴۰۴ منتشر یا تولید شده باشند و هر شرکت‌کننده می‌تواند حداکثر سه اثر به دبیرخانه ارائه کند.

علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال آثار خود از طریق سامانه اختصاصی جشنواره به نشانی bmfe.parliran.ir اقدام نمایند. همچنین، برای طرح پرسش‌ها یا دریافت راهنمایی می‌توانند با شماره ۳۹۹۳۲۵۲۷ - ۰۲۱ (دبیرخانه جشنواره رسانه‌ای بهارستان) تماس حاصل کنند.

