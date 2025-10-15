طلوع فصل نو در صنعت چاپ ایران؛ چاپ ایران آماده جهش در بازار جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین آیین تقدیر از فعالان صنعت چاپ استان تهران، سه شنبه ۲۲ مهرماه ۱۴۰۴ با حضور عده زیادی از اهالی این صنعت و مسئولان دولتی در محل اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران برگزار شد.

در این مراسم جمعی از فعالان صنعت چاپ، وحجت الاسلام محمد ملکی مشاور وزیر و مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران، سید احسان قاضی‌زاده هاشمی نماینده مجلس، احمد مسجدجامعی، عباس زارع مدیرکل دفتر چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بابک عابدین رئیس اتحادیه صنف چاپخانه‌داران و صحاف تهران، معراج محمدی رئیس اتحادیه لیتوگرافان و... جمع کثیری از فعالان صنعت چاپ حضور داشتند.

ملکی در آغاز مراسم به حاضرین خوش‌آمد گفت و به بیان اهمیت هنر و صنعت چاپ پرداخت و گفت چاپ یعنی تجسم اندیشه انسان بر صفحه جهان. چاپ صنعتی است فرهنگی و با فرهنگ باید با گفتگو و تدبیر پیش رفت. شما واسطه علم و جامعه‌اید.

تصمیم‌سازی‌ بر پایه خرد جمعی، هماهنگی نهادهای دولتی با تشکل‌های تخصصی

سپس عابدین پشت میکروفن قرار گرفت و با تشکر از مسئولان و اهالی این صنعت گفت: صنعت چاپ ایران همواره در مسیر تحقق آرمان‌های اقتصادی، فرهنگی و توسعه کشور گام نهاده و با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های خود، در جهت حفظ تولید ملی، تداوم عرضه داخلی و تقویت صادرات ایفای نقش نموده است. این صنعت، پیوندی ناگسستنی با فرهنگ، دانش و اقتصاد ملی برقرار ساخته و در دشوارترین شرایط تاریخی - از ابتدای انقلاب اسلامی تا دوران دفاع مقدس، دوره سازندگی، تحریم‌ها و ... همواره در کنار سایر بخش‌های تولیدی و فرهنگی ایستادگی کرده و بار سنگین تأمین نیازهای کشور را با صبر، استقامت و مسئولیت‌پذیری به دوش کشیده است. هم‌اکنون در شرایطی قرار داریم که بازگشت تحریم‌ها و اجرای مکانیسم‌ ماشه، بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله فرآیندهای بانکی، ارتباطات، لجستیک، زنجیره تأمین، صادرات نفتی و غیرنفتی و حتی دستیابی به فناوری‌های نوین را با چالش‌های جدی مواجه ساخته است. در چنین وضعیتی، دیگر مجالی برای آزمون و خطا و خودتحریمی وجود ندارد و کلیه تصمیم‌سازی‌ها می‌بایست بر پایه خرد جمعی، هماهنگی نهادهای دولتی با تشکل‌های تخصصی و بخش خصوصی استوار گردد.

وی افزود: همان‌گونه که فعالان بخش خصوصی در برابر فشارهای متعددی از جمله پرداخت مالیات‌های سنگین، افزایش ناترازی‌ها، رشد قیمت حامل‌های انرژی، فشارهای سازمان تأمین اجتماعی، تورم فزاینده و افزایش هزینه‌ها در قراردادها و سفارشات مقاومت نموده و در عین حال مسیر توسعه، تولید و صادرات را تداوم می‌بخشند، انتظار داریم نهادهای دولتی و مسئولان محترم نیز به مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار تمکین نموده و پیش از اتخاذ هرگونه تصمیم، تدوین مقررات یا تصویب آیین‌نامه‌هایی که ممکن است خلق‌الساعه، مخل یا محدودکننده محیط کسب‌وکار باشند، نظر و مشارکت ما را جویا شوند. این امر می‌بایست پیش از تصویب صورت پذیرد، نه آنکه پس از اجرایی‌سازی مقررات، به سراغ بخش خصوصی آمده و پرسیده شود که چگونه می‌توان چالش‌های پیش‌آمده را آسیب‌شناسی نموده و موانع ایجادشده را مرتفع ساخت.

او با برشمردن مشکلات ابراز امیدواری کرد مدیر کل دفتر امور چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که از خانواده صنعت چاپ است بتواند برای رفع این مشکلات موثر باشد.

پیش‌چاپ چراغ راه آینده این صنعت

معراج محمدی رئیس اتحادیه لیتوگرافان سخنران بعدی بود. او نیز به بیان اهمیت لیتوگرافی و مراحل پیش از چاپ پرداخت و گفت: در جهان صنعتی امروز، بخش پیش‌چاپ و لیتوگرافی دیگر به‌عنوان یک مرحله جداگانه محسوب نمی‌شود، بلکه جزئی جدایی‌ناپذیر از فرآیند طراحی محصول است. در این کشورها، واحدهای پیش‌چاپ به مغز متفکر کارخانه‌ها تبدیل شده‌اند، چرا که هر تصمیم در این مرحله بر مصرف مرکب، سرعت تولید، زیبایی‌شناسی محصول و حتی پایداری محیط زیست تأثیر مستقیم می‌گذارد.

وی افزود: در ایران نیز ما از سرمایه بی‌نظیری از تجربیات و دانش فنی برخورداریم، اما برای بهره‌گیری از این ظرفیت، باید نگرش خود را تغییر دهیم. این بخش را نباید صرفاً به‌عنوان «پیش‌چاپ»، بلکه باید به‌عنوان «پیش‌شرط چاپ» در نظر گرفت. اگر خواهان رسیدن صنعت چاپ ایران به تراز جهانی هستیم، باید از همین نقطه آغاز کنیم؛ از جایی که اندیشه و فناوری دست در دست یکدیگر می‌دهند.

او ادامه داد: حمایت از بخش پیش‌چاپ، در واقع حمایت از خلق ارزش است، چرا که در این مرحله است که کیفیت، خلاقیت و ارزش افزوده متولد می‌شود. در پایان، از تمامی مسئولین فرهنگی، صنعتی و دانشگاهی کشور دعوت می‌کنم نگرش خود را از نگاه به چاپ به عنوان پایان فرآیند، به دیدگاه پیش‌چاپ به عنوان آغاز تحول تغییر دهند. بیایید دست در دست هم فصل تازه‌ای از صنعت چاپ ایران را رقم بزنیم؛ فصلی که در آن پیش‌چاپ چراغ راه آینده باشد و ایران نه تنها مصرف‌کننده فناوری چاپ، بلکه آفریننده آن باشد.

اعطای دیپلم چاپ در هنرستان

پس از اجرای بخشی از نمایش رو حوضی توسط جواد انصافی و پسرش، عباس زارع به سخنرانی پرداخت و در صحبت کوتاهی از حاضرین تشکر کرد و گفت: هدف اصلی اطمینان از ارائه خدمات مطلوب و پشتیبانی از فعالان اقتصادی است.

او ادامه داد: در حوزه مجوزها، با استناد به آمار اتحادیه، کلیه متقاضیانی که در سال‌های گذشته موفق به اخذ مجوز شده‌اند، تحت پوشش قوانین مصوب قرار خواهند گرفت تا امکان فعالیتی روان و بدون دغدغه را داشته باشند. در بخش آموزش، که همواره از دغدغه‌های اصلی جامعه متخصصان بوده، برنامه‌ریزی برای برگزاری دوره‌های آموزشی در سراسر کشور و همچنین ارائه آموزش‌های آنلاین در دست اجراست که انشاءالله به زودی عملیاتی خواهد شد. هدف از این اقدام، تسهیل دسترسی به آموزش و ارتقای سطح مهارت‌های تخصصی است.

او در پایان اشاره کرد که دیپلم چاپ در هنرستان قرار خواهد گرفت، چون بیش از نیروی دانشگاه رفته به آن نیاز داریم.

ظرفیت ناشناخته غیر مکتوب صنعت چاپ

سپس احمد مسجد جامعی روی سن رفت و گفت: آن زمان ما در شورای فرهنگی به این نتیجه رسیدیم چاپ صنعت است یا هنر؟ مثلاً سینما صنعت است، ولی نسبتی با هنر دارد. هیچ صنعتی در کشور ما بدون پیوند با فرهنگ و هنر نمی‌تواند رشد کند و به جایگاه جهانی دست یابد.

وی افزود: مثالی که می‌توان ذکر کرد این است که صنایعی که توانسته‌اند به جایگاه جهانی برسند، مثل صنعت فرش یا سینما که همواره نسبت مستقیمی با فرهنگ و هنر داشته‌اند. به همین دلیل است که معتقدم صنعت چاپ ما نیز اگر تاکنون نتوانسته به جایگاه جهانی دست یابد، باید ریشه‌یابی شود.

او در پایان خاطره ای از چاپ کتاب استاد فرشچیان در ایران ذکر کرد که از نمونه چاپ شده در آلمان بهتر و دقیق تر بوده است، و گفت: یعنی ما این تجربه و دانشِ زیسته در صنعت چاپ را تبدیل به آثار علمی ای کردیم که مبنای دانشگاهی پیدا کرد و از ظرفیت دانشگاه ما بیشتر است، چنانچه فرشچیان و شجریان از سطح دانشگاه‌های ما بالاتر بوده اند. ما در چاپ یک ظرفیت ناشناخته غیر مکتوب داریم که مهمترین کارمان میتواند شناخت و تحلیل آن باشد.

سهم بیشتری از بازارهای داخلی و بین‌المللی

سخنران بعدی قاضی‌زاده هاشمی بود که روی سن رفت و گفت: وضعیت صنایع کشور به‌ویژه در سال گذشته، با چالش‌های متعددی از جمله جنگ ۱۲ روزه، ناترازی گسترده در حوزه انرژی و سایر آسیب‌های وارده به بخش صنعت مواجه بوده است. به طور طبیعی، وقوع چنین ناترازی‌هایی، تأثیر مستقیمی بر اقتصاد، درآمدها و توان پرداخت مطالبات طلبکاران خواهد داشت. صنعت چاپ و بسته‌بندی نیز از این شرایط مستثنی نبوده است. امیدواریم با تلاش جمعی، پشتیبانی مؤثر و همبستگی بی‌نظیری که مردم داشته اند، بتوانیم از این فضای دشوار عبور کرده و به آینده‌ای بهتر دست یابیم. رویکرد ما باید مبتنی بر امید به آینده و اعتقاد به بهبود شرایط باشد. ما با تکیه بر توانمندی‌های خود و با تلاش و همبستگی به این مرحله رسیده‌ایم. اگرچه معادلات پیش‌رو پیچیده است، اما قطعاً با تداوم تلاش‌ها و حرکت در مسیر درست، که بسیاری از صاحبان صنایع نیز در آن گام برمی‌دارند، می‌توانیم به آینده‌ای بهتر امیدوار باشیم.

وی افزود: نکته دیگر در حوزه اقتصادی و آینده صنعت کشور، از جمله صنعت چاپ، این است که پیشروترین و موفق‌ترین واحدهای صنعتی، آن دسته خواهند بود که از قدرت صادراتی برخوردار باشند. پیشگامان واقعی کسانی هستند که با رویکردی آینده‌نگرانه و تهاجمی، توانایی کسب و توسعه بازارهای جدید در عرصه بین‌المللی را دارا باشند.

او ادامه داد: واحدهای صنعتی که دارای درآمد ارزی هستند، به‌واقع چندین گام از سایر بخش‌ها پیش‌تر قرار دارند، به‌ویژه در محیطی که صرفاً به مصرف منابع ارزی محدود نشود. با توجه به تحولات چشمگیر صنعت چاپ و بسته‌بندی کشور که به‌حق شاهد ارتقای قابل‌توجه سطح توانمندی‌های فنی، دانش تخصصی و فناوری در این حوزه هستیم - همان‌گونه که در نمایشگاه‌های اخیر نیز مشهود بود - این پتانسیل فوق‌العاده فراهم شده است تا با بهره‌گیری از این مزایا، گام‌های بلندی در جهت کسب سهم بیشتری از بازارهای داخلی و بین‌المللی و همچنین ایجاد منابع درآمدی پایدار برداشته شود. این امر می‌تواند منابع ارزشمندی را برای فعالان و صنعتگران این عرصه به ارمغان آورد.

تقدیر از پیشکسوتان و فعالان صنعت چاپ

در بخش بعدی و پس از اجرای موسیقی توسط گروه آوای شهریار، در آیین تقدیر و تجلیل از فعالان صنعت چاپ از این افراد تجلیل به عمل آمد: کمال آخوندان، قاسم طاهری، اسکندر محمدی، زهرا کریمی رونقی، سمانه ملک زاده، سمیرا عسگری، مریم عطایی، آذین نعمتی، علی مخزن، تقی مصطفی‌نیا، محمد صادق برنجی، حمیدرضا کاویانی دارانی.

سپس فیلمی درباره حاج حسین محمدی پیشکسوت عرصه چاپ پخش شد و با حضور وی روی سن و اهدای هدایای مختلف از او تقدیر به عمل آمد.

در بخش دوم تجلیل‌ها نیز این افراد مورد تقدیر و تجلیل قرار گرفتند: علی ظریف، داوود تات‌داوودی، علی‌اصغر صلوانی، فخرالدین رازقی، مسعود جوانمردی، رضا نورانی، اسماعیل زین‌الدین، سهیل جوانمردیان، محمد سلیمانی‌تبار، جمال چشمه‌سیماب و ضرغام یزدانی.