نماینده مجلس: احتمال خاموشی خانگی کم شد

عبدالحسین همتی، نماینده مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به تمهیدات اندیشیده‌شده برای مقابله با خاموشی‌های زمستانی گفت: انتظار می‌رود ناترازی انرژی نسبت به سال گذشته کاهش یابد، زیرا ذخیره‌سازی سوخت امسال با کیفیت و حجم بهتری انجام شده است.

وی با بیان اینکه مصرف گاز در بخش خانگی در فصل زمستان افزایش می‌یابد، خاطرنشان کرد: با توجه به رشد مصرف گاز در ماه‌های سرد سال، نیروگاه‌ها ناچارند از سوخت دوم (گازوئیل و مازوت) استفاده کنند. سال گذشته به دلیل کمبود سوخت، برخی نیروگاه‌ها با ظرفیتی حدود ۵۰۰۰ مگاوات از مدار تولید خارج شدند.

همتی ادامه داد: امسال با برنامه‌ریزی و ذخیره‌سازی مناسب، پیش‌بینی می‌شود قطعی برق در بخش خانگی بسیار محدود باشد، اما احتمال بروز قطعی در بخش‌های صنعتی و کشاورزی همچنان وجود دارد. در صورتی که طرح‌های در دست اجرا تکمیل شوند، مشکلات برقی مردم تا تابستان آینده کاهش محسوسی خواهد داشت.

عضو کمیسیون انرژی تأکید کرد: بر اساس گزارش‌های وزرای نیرو و نفت در جلسات کمیسیون انرژی، انتظار می‌رود ظرف دو سال آینده بخش عمده مشکلات برقی کشور برطرف شود. زمستان امسال شرایط به مراتب بهتری نسبت به پارسال خواهیم داشت، هرچند احتمال بروز ناترازی در بخش‌های صنعتی و کشاورزی همچنان باقی است.

وی افزود: ظرفیت نیروگاه‌های کشور محدود است و پارسال به‌دلیل کمبود سوخت از تمام توان تولیدی استفاده نشد. امسال با به‌کارگیری برنامه‌های جدید و راه‌اندازی هفتگی حدود ۱۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی، ظرفیت تولید برق چند هزار مگاوات افزایش می‌یابد که بخشی از ناترازی برق در تابستان را جبران خواهد کرد.

همتی در پایان گفت: امیدواریم با تداوم این روند و استفاده هدفمند از ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی، در تابستان سال آینده شاهد حداقل چالش در تأمین برق کشور باشیم.