سهم ۳۲ درصدی استان تهران در انرژی های تجدیدپذیر کشور؛ کاهش خاموشی ها

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- امیرماهان محمدی یکتا: در سال‌های اخیر، ناترازی برق در کشورمان به چالشی جدی تبدیل شده که ناشی از افزایش مصرف و کمبود تولید است و روزانه هزاران میلیارد تومان زیان اقتصادی به بار می‌آورد، این مسئله نه تنها صنایع تولیدی را با توقف فعالیت‌ها و کاهش صادرات مواجه کرده، بلکه زندگی روزمره مردم را نیز مختل می‌سازد، از جمله گرمای غیرقابل تحمل در تابستان بدون وسایل سرمایشی که فشارهای روانی و عصبی ایجاد می‌کند.

خاموشی‌های مکرر دسترسی به اینترنت، تلفن و خدمات ضروری را قطع کرده و به ویژه در بخش‌های کشاورزی و صنعتی که منجر به کاهش اشتغال و افزایش مشکلات اجتماعی می‌شود، بر اساس آمار، ناترازی برق در پیک مصرف امسال حدود ۱۷ هزار مگاوات بوده است و در استان تهران به عنوان پایتخت کشور نیز شاهد وجود چنین چالشی بوده و هستیم، که در برخی از شهرستان‌های استان تهران میزان خاموشی و قطع برق در روز را در ساعات پیک مصرف به چهار ساعت نیز رساند.

اما در راستای سیاست‌های دولت برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه، گام‌های مهمی در استان تهران برای رفع ناترازی برق برداشته شد، راه‌اندازی و کلنگ‌زنی چندین پروژه نیروگاهی خورشیدی در شهرستان‌های مختلف این استان، نویدبخش کاهش خاموشی‌ها و تأمین پایدار انرژی برای شهروندان و صنایع است.

بخش قابل توجهی از ناترازی های برق در استان تهران رفع می‌شود

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان تهران با اشاره به پیشرفت‌های اخیر در حوزه انرژی‌های پاک اعلام کرد: تا سال آینده بخشی از ناترازی برق استان با نیروگاه‌های خورشیدی برطرف می‌شود و همزمان با خنک‌تر شدن هوا و آغاز عملیات احداث چندین نیروگاه خورشیدی در ورامین، پاکدشت و ری، پیش‌بینی می‌شود خاموشی‌های احتمالی در روزهای آینده به حداقل برسد.

اکبر حسن بکلو افزود: کاهش ناترازی برق فرصتی برای سرعت بخشیدن به پروژه‌های توسعه‌ای در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر است و چندین سایت در حال احداث هستند که با ورود آنها به مدار، ظرفیت تولید برق استان افزایش خواهد یافت.

وی گفت: در استان تهران با مشکل ناترازی برق مواجه هستیم که این ناترازی در روزهای اوج مصرف سال به حدود یک هزار و ۵۰۰ مگاوات می‌رسد.

جذابیت پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر استان تهران برای سرمایه گذاران خارجی

علاوه بر این، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران به خبرنگار مهر گفت: بخش قابل توجهی از محدودیت‌های برق خانگی و واحدهای تولیدی تا پایان تابستان برداشته می‌شود و با توسعه انرژی خورشیدی، ظرف دو سال آینده ناترازی برق رفع خواهد شد.

حشمت الله عسگری اظهار داشت: در استان تهران، با تمرکز بر کاهش بوروکراسی، صدور مجوزها تنها با یک استعلام از سازمان حفاظت محیط زیست انجام می‌شود که این امر سرمایه‌گذاران را از پیچیدگی‌های اداری رها می‌سازد و امکان شروع سریع فعالیت‌ها را فراهم می‌کند.

وی همچنین از واگذاری زمین‌های دولتی به صورت مرحله‌ای خبر داد و افزود: این تسهیلات نه تنها سرمایه‌گذاران داخلی را جذب کرده، بلکه سرمایه‌گذاران خارجی نیز به میدان آمده‌اند. به طور خاص، مجوز احداث یک نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۳۵۰ مگاوات برای یک سرمایه‌گذار خارجی صادر شده که نشان‌دهنده جذابیت طرح‌های انرژی پاک در استان است.

در بخش مدیریت ناترازی برق، عسگری به اقدامات کوتاه‌مدت اشاره کرد و گفت: تاکنون بیش از ۳۰ مگاوات ظرفیت از طریق نصب پنل‌های خورشیدی روی سقف واحدهای صنعتی ایجاد شده و ۸۰ درصد آن به مرحله بهره‌برداری رسیده است، جلسات منظم با اداره کل صنعت، معدن و تجارت و شهرک‌های صنعتی برای تسهیل شرایط شرکت‌های بزرگ ادامه دارد.

افزایش ۶۰۰ مگاواتی ظرفیت تولید برق خورشیدی استان تهران تا پایان سال

عسگری همچنین به پیگیری مصوبه تأمین ۲۰ درصد برق مصرفی ادارات دولتی از منابع خورشیدی پرداخت و تاکید کرد: برنامه‌ریزی برای تأمین این میزان از طریق یک نیروگاه متمرکز در حال انجام است که ادارات را در تولید انرژی تجدیدپذیر شریک می‌سازد.

وی ابراز امیدواری کرد، که با اجرای این برنامه‌ها، ظرفیت تولید برق خورشیدی استان تهران تا پایان سال جاری به بیش از ۶۰۰ مگاوات برسد، هرچند هدف‌گذاری کلی برای جبران کسری ۳ هزار مگاواتی تا پایان دولت است.

معاون استاندار تهران بر اجتناب‌ناپذیر بودن ساخت نیروگاه‌های خورشیدی تاکید کرد و افزود: برنامه‌ریزی برای احداث ۲ هزار مگاوات ظرفیت جدید طی امسال و سال آینده انجام شده است.

وی به طور خاص ورامین را به دلیل موقعیت جغرافیایی مناسب، به عنوان قطب بالقوه تولید انرژی خورشیدی معرفی کرد و گفت: تاکنون بیش از ۵۰۰ مگاوات موافقت اصولی برای پروژه‌ها در این منطقه صادر و زمین‌ها واگذار شده، از جمله بزرگترین مزرعه خورشیدی استان که عملیات اجرایی آن به زودی آغاز می‌شود.

عسگری با تمرکز بر رفع ناترازی برق، اعلام کرد: تا پیش از تابستان سال آینده، بخش قابل توجهی از کمبودها جبران و حداقل هزار مگاوات اضافه خواهد شد، به طوری که در سه سال آتی، ناترازی برق استان به صفر برسد.

۳۲ درصد سهم احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر در تهران

بر اساس آمار رسمی سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا)، ظرفیت منصوب نیروگاه‌های تجدیدپذیر ایران از دو هزار و ۱۰۰ مگاوات عبور کرده و تولید برق خورشیدی در بهار ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۷ درصد رشد داشته است.

در استان تهران، که ۳۲ درصد از سهم احداث نیروگاه‌های مربوط به قرارداد ۴ گیگاواتی تجدیدپذیرها را به خود اختصاص داده، پروژه‌های کلیدی مانند احداث نیروگاه خورشیدی در شهرک صنعتی در پاکدشت و کلنگ‌زنی سایت دیگری در ورامین در حال اجرا است و این پروژه‌ها با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و حمایت دولت، ظرفیت تولید را تا افزایش خواهد داد.

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور نیز در مردادماه ۱۴۰۴، بهره‌برداری از ۱۳۰ مگاوات برق نیروگاه خورشیدی و کلنگ‌زنی نیروگاه‌های خورشیدی با ظرفیت ۲۹۵ مگاوات را گامی اولیه در مسیر رفع ناترازی برق توصیف و تاکید کرد: با بهره‌برداری از این پروژه‌ها با همت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، گام‌های اولیه رفع ناترازی برداشته شده است.

این اقدامات در استان تهران، که با چالش‌های مصرف بالا روبرو است، نقش کلیدی در کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و حفظ محیط زیست ایفا می‌کند.

کارشناسان معتقدند توسعه نیروگاه‌های خورشیدی نه تنها ناترازی برق را کاهش می‌دهد، بلکه به کاهش آلودگی هوا و صرفه‌جویی در مصرف سوخت کمک شایانی خواهد کرد و دولت با تمرکز بر مشارکت مردم و بخش خصوصی، مسیر روشنی برای آینده انرژی کشور ترسیم کرده است.