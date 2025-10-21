اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس وارد ارومیه شدند

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی، صبح امروز سه‌شنبه به همراه جمعی از مدیران ارشد بخش کشاورزی کشور، با استقبال استاندار آذربایجان‌غربی و رییس سازمان جهاد کشاورزی و جمعی از مسولان استانی از طریق فرودگاه بین‌المللی ارومیه وارد این استان شد.

در این سفر دو روزه، محمدجواد عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی را مدیرعامل و عضو هیأت‌مدیره شرکت پشتیبانی امور دام کشور، قائم‌مقام مدیرعامل و عضو موظف هیئت مدیره صندوق بیمه کشاورزی، معاون آبخیزداری، مراتع و امور بیابان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، رییس سازمان امور اراضی کشور، سرپرست معاونت توسعه و ساماندهی اراضی و مشاور رییس سازمان امور اراضی کشور در امور راهبردی مجلس، به همراه جمعی از مدیران ارشد بخش کشاورزی همراهی می‌کنند.

هدف از این سفر، بررسی ظرفیت‌ها و چالش‌های بخش کشاورزی آذربایجان‌غربی، ارزیابی روند اجرای طرح‌های ملی و استانی، و پیگیری مصوبات مرتبط با توسعه کشاورزی استان عنوان شده است.

در جریان این بازدید، هیئت کمیسیون کشاورزی مجلس از چند واحد صنایع تبدیلی، گلخانه‌ای، مرغداری و پروژه‌های آبیاری نوین در شهرستان‌های پیرانشهر و سردشت بازدید کرده و از نزدیک در جریان وضعیت تولید و نیازهای بهره‌برداران قرار خواهند گرفت.

همچنین، نشست‌های تخصصی با حضور رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی، مسئولان محلی و بهره‌برداران بخش کشاورزی در فرمانداری‌های پیرانشهر و سردشت برگزار می‌شود تا راهکارهای عملی رفع موانع موجود در مسیر تولید و سرمایه‌گذاری در این بخش بررسی و تدوین شود.