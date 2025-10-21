  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۹:۲۵

اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس وارد ارومیه شدند

ارومیه- به منظور بررسی ظرفیت ها و طرح های بخش کشاورزی آذربایجان غربی اعضای کمیسیون کشاورزی، منابع طبیعی ومحیط زیست مجلس شورای اسلامی به این استان سفر کرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی، صبح امروز سه‌شنبه به همراه جمعی از مدیران ارشد بخش کشاورزی کشور، با استقبال استاندار آذربایجان‌غربی و رییس سازمان جهاد کشاورزی و جمعی از مسولان استانی از طریق فرودگاه بین‌المللی ارومیه وارد این استان شد.

در این سفر دو روزه، محمدجواد عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی را مدیرعامل و عضو هیأت‌مدیره شرکت پشتیبانی امور دام کشور، قائم‌مقام مدیرعامل و عضو موظف هیئت مدیره صندوق بیمه کشاورزی، معاون آبخیزداری، مراتع و امور بیابان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، رییس سازمان امور اراضی کشور، سرپرست معاونت توسعه و ساماندهی اراضی و مشاور رییس سازمان امور اراضی کشور در امور راهبردی مجلس، به همراه جمعی از مدیران ارشد بخش کشاورزی همراهی می‌کنند.

هدف از این سفر، بررسی ظرفیت‌ها و چالش‌های بخش کشاورزی آذربایجان‌غربی، ارزیابی روند اجرای طرح‌های ملی و استانی، و پیگیری مصوبات مرتبط با توسعه کشاورزی استان عنوان شده است.

در جریان این بازدید، هیئت کمیسیون کشاورزی مجلس از چند واحد صنایع تبدیلی، گلخانه‌ای، مرغداری و پروژه‌های آبیاری نوین در شهرستان‌های پیرانشهر و سردشت بازدید کرده و از نزدیک در جریان وضعیت تولید و نیازهای بهره‌برداران قرار خواهند گرفت.

همچنین، نشست‌های تخصصی با حضور رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی، مسئولان محلی و بهره‌برداران بخش کشاورزی در فرمانداری‌های پیرانشهر و سردشت برگزار می‌شود تا راهکارهای عملی رفع موانع موجود در مسیر تولید و سرمایه‌گذاری در این بخش بررسی و تدوین شود.

